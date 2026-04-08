Quelle est la solution du puzzle des Ruines des Terres fumantes dans Crimson Desert ?

Les Ruines des Terres fumantes vous attendent tout au nord de la région de Déméniss (presque aux frontières sud-ouest du Désert pourpre), et légèrement au nord du secteur « Hexe Sanctuary », lorsque l’on regarde la map.

Vous trouverez, dans les bois, une fontaine constituée de trois piliers depuis lesquels s’écoule de l’eau. L’objectif est de réorienter les piliers pour que l’eau coule à l’intérieur de la fontaine. Sauf qu’avant cela, commencez par brûler les ronces autour des piliers.

Rappelez-vous, il faut brandir votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyer et maintenir L1/LB pour activer la Collecte de lumière. Visez ensuite l’intégralité des ronces et attendez bien que tout ait disparu pour manipuler les piliers.

Ensuite, et comme le montre l’hologramme à proximité, plantez le pilier de votre choix en réalisant une Perforation. C’est une technique d’estoc qui demande d’appuyer sur R1+Triangle/RB+Y.

Une fois l’arme plantée dans une des deux encoches du pilier choisi, faites-le tourner de sorte que l’eau coule à l’intérieur de la fontaine. Faites ceci pour deux des trois piliers seulement, puisque l’un d’entre eux est déjà bien positionné.

Une fois que toute l’eau coule à l’intérieur de la fontaine, la roue se remet en marche et la Stèle de l’Abysse s’allume, vous laissant récupérer son artefact abyssal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.