Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans

Aucun jeu n’a encore reçu le feu vert

Si vous comptiez sur un Destiny 3 pour sécher vos larmes suite à la fin des mises à jour de Destiny 2, vous pouvez sans doute oublier, du moins pour ces prochains mois. Selon Schreier, Bungie va d’abord passer par une phase de licenciements, même si l’on ignore encore le nombre de jobs qui seront impactés ici, mais cela devrait être « significatif ». Bungie a déjà été au cœur de plusieurs vagues de licenciements, dont 220 personnes en 2024.

Le journaliste indique que l’équipe de Destiny 2 n’a pas prévu de travailler directement sur Destiny 3, et aucun de ses autres projets n’est entièrement validé pour le moment. On parle ici de projets qui seraient liés ou non à la licence Destiny, sans parler d’un véritable troisième épisode, qui nécessiterait trop d’investissement :

« Les équipes de Bungie cherchent à proposer et à lancer le développement de nouveaux projets, notamment au sein de la licence Destiny, mais aucun n’a encore reçu le feu vert et rien ne garantit que l’un d’entre eux ira de l’avant dans un marché difficile qui a contraint des entreprises comme Sony à augmenter leurs prix et à réduire leurs coûts. »

En somme, l’avenir des équipes de Destiny 2 est particulièrement flou, et les projets de jeux mentionnés hier par le studio sont loin d’être concrets à l’heure actuelle. En début d’année, une partie des équipes du jeu a été transférée vers Marathon, qui rencontre lui aussi des difficultés.