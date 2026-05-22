La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin

Cette version sortirait dans un petit mois seulement

D’abord listé en mars dernier chez l’organisme de classification coréen, Sonic Frontiers Definitive Edition fait aujourd’hui reparler de lui chez Dealabs, grâce à billbil-kun qui a toujours des renseignements qui s’avèrent être exacts. Ce dernier avance que la rumeur faisant état d’une sortie du jeu le 23 juin est vraie, et il n’y aurait pas de meilleure journée pour cela étant donné que cela correspond à l’anniversaire du hérisson bleu.

Pour le moment, billbil-kun ne peut confirmer que l’existence d’une version Switch 2 du jeu, sans savoir si les autres plateformes bénéficieront aussi du titre ou non. Aux États-Unis, le jeu sera vendu au prix de 49,99 dollars, ce qui serait une baisse de 10 dollars par rapport à l’édition standard du jeu de base sur Switch.

On ne sait pas encore quand cette édition pourrait être confirmée, même si les options sont nombreuses entre le Summer Game Fest et les autres conférences estivales. On ignore également ce qu’apporterait concrètement cette édition, même si l’on peut peut-être s’imaginer des défis en plus, et pourquoi pas un biome supplémentaire, qui sait.