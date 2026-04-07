Quelle est la solution du puzzle des Ruines du Souvenir dans Crimson Desert ?

Au nord-est de la région de Délésyie, et à quelques mètres au nord de l’inscription « Beardtree Gorge » sur la map, sont situées les Ruines du Souvenir de Crimson Desert. L’entrée est toutefois bien cachée par des ronces.

Mettez-vous devant ces ronces et brûlez-les. Vous le ferez facilement grâce à la Collecte de la lumière. Pour rappel, brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer cette technique. Visez ensuite les ronces pour qu’elles brûlent et qu’elles révèlent l’entrée des ruines.

Descendez les escaliers et avancez jusqu’à arriver aux portes d’une salle remplie de pièges. Tournez la tête à droite pour repérer une fresque marquée de croix rouges. Elle représente l’emplacement des quatre symboles qu’il faut retrouver dans la nature, près de ces Ruines anciennes.

Étant donné que l’on vous donne la réponse plus bas, continuez en entrant dans la salle suivante. Ici, le sol est impraticable à cause des pics. Pour atteindre l’autre côté, vous devez donc tirer une flèche sur les cordes qui retiennent les plateformes en bois.

Une fois que c’est fait, exécutez des sauts ciblés (en visant avec L1/LB puis en appuyant sur Carré/X) pour aller de plateforme en plateforme et ainsi arriver au bout du couloir.

Passez la porte pour débarquer dans une salle remplie de plaques murales avec un symbole dessiné dessus. Vous devez appuyer sur les quatre dalles suivantes, dans n’importe quel ordre : flèche vers la droite, flèche vers la gauche, flèche vers le bas et flèche vers le haut.

Poussez-les simplement en avançant vers le mur, et une fois que les quatre dalles seront enfoncées, la grille qui vous sépare de la Stèle de l’Abysse va s’abaisser et l’artefact abyssal sera vôtre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.