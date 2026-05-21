Le planning complet des conférences de l’été 2026 (Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, AG French Direct…)

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L’été n’a pas encore tout à fait commencé, mais les conférences liées à cette période estivale sont déjà là. Juste avant de se prélasser au soleil, on fera le plein d’annonces de jeux via de multiples rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences du genre à suivre sur quelques jours seulement, vous les trouverez répertoriées dans cet article afin d’avoir un programme clair à suivre durant cette période très excitante.

Le planning complet du Summer Game Fest

Vous retrouverez ci-dessous le planning complet des conférences importantes à suivre durant cette période estivale, avec la date et l’heure de chaque rendez-vous, ainsi que des liens pour les suivre en direct.

AG French Direct

Ag french direct key art 2026 1 1

Le rendez-vous des champions du terroir

  • Date : 27 mai à 18 heures
  • Durée : environ 70 minutes
  • Où regarder : YouTube

Place au rendez-vous immanquable de l’année, à la plus grande conférence de tous les temps, au point d’orgue de cette sélection… bon d’accord, on en fait trop. Mais que voulez-vous, il nous est impossible de ne pas être excités à l’idée de vous présenter notre nouvelle édition de l’AG French Direct, qui regroupera plus d’une trentaine de jeux.

Pour celles et ceux du fond qui n’ont pas suivi, il s’agit là de notre conférence maison organisée par ActuGaming, qui s’attarde sur la présentation de jeux français et francophones. Une émission qui vous réserve pas mal d’annonces tout en laissant la parole aux artistes derrière vos prochains jeux préférés. L’AG French Direct fait aussi la part belle au milieu indépendant avec des jeux qui n’ont pas encore eu droit à beaucoup d’exposition, histoire de vous permettre de repérer la petite pépite de demain. Et puisque le milieu français regorge de projets intéressants, cela rend naturellement immanquable ce rendez-vous. Promis.

Insider Gaming Showcase

Event insider gaming 05 28 26 2

La seule conférence qui ne sera pas leakée par Tom Henderson

  • Date : 28 mai à 21 heures
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTube

Et nous ne sommes pas le seul site à organiser un showcase durant cette semaine. Insider Gaming proposera sa toute première édition de l’Insider Gaming Showcase, une émission qui présentera pas moins de 55 jeux avec 12 « world premieres », ce qui est un programme assez chargé.

Là où ce showcase se démarque du reste, c’est parce qu’il se concentre sur des jeux indépendants qui n’ont pas encore sécurisé un partenariat avec un éditeur ou un distributeur. L’émission a donc pour but d’aider ces jeux à être mis en avant, et à être remarqués aussi bien par le public que par les professionnels du milieu. Ne vous attendez donc pas à voir débouler plein de AAA, mais ce sera encore un show à suivre si vous aimez les jeux indépendants.

Thinky Direct

Event thinky direct 2026 05 29 26 3

Think Mark, Think !

  • Date : 29 mai à 19 heures
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTube – Twitch

Vous aimez vous casser la tête en jouant ? Alors le Thinky Direct devrait sans doute vous aider à remplir votre liste de wishlists. Au programme de cette émission, plus de 40 jeux ayant pour but de faire chauffer vos neurones, et ce sur toutes les plateformes. Le rendez-vous ultime pour les amoureux des puzzles.

The MIX Summer Game Showcase

Event the mix 06 01 26 4

Le pot-pourri pas si pourri

  • Date : 1ᵉ juin (heure à préciser)
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Des conférences qui mettent en avant des jeux indépendants, vous en aurez des tas à découvrir ces prochains jours, et l’une des plus importantes se nomme The MIX Summer Game Showcase. Encore une fois, vous y verrez bien trop de jeux ici, parfois jusqu’à l’indigestion (d’autant plus que l’émission dure des heures), mais chaque édition a mis en avant des projets indépendants intéressants en mélangeant tous les genres, c’est pourquoi le rendez-vous est tout de même à noter.

State of Play

State of play 1 5

Une émission à deux doigts d’être payante vu l’humeur de Sony

  • Date : 2 juin à 23 heures
  • Durée : 1 heure
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Sony n’a pas l’habitude de nous prévenir autant à l’avance avant un State of Play, c’est pourquoi les attentes envers cette édition sont grandes, et peut-être démesurées. On sait qu’une grande partie de l’émission sera consacrée à la présentation de Marvel’s Wolverine, mais naturellement, le public en attend bien plus.

Comme l’officialisation de l’un des jeux de Santa Monica Studios, hypothèse qui semble être davantage plausible que celle d’un retour d’Intergalactic. Pour le reste, difficile de savoir précisément ce qui nous attend au sein des PlayStation Studios, qui accusent le coup d’un revirement de stratégie suite à l’échec de la stratégie des jeux service. Enfin, presque tous, puisque l’on imagine que Horizon Hunter Gathering donnera de ses nouvelles, tandis que Fairgames pourrait lui aussi donner signe de vie pour montrer qu’il est l’un des étranges miraculés de la purge opérée par PlayStation.

Latin American Games Showcase

Event lags 06 04 26 6

Pour découvrir le Popistrello ou le Despelote de demain

  • Date : 4 juin à 23 heures
  • Durée : 1 heure
  • Où regarder : YouTubeTwitch

D’autres régions du monde auront aussi un moment pour briller durant cette période, comme lors du Latin American Games Showcase qui met en avant les jeux en provenance d’Amérique latine (c’était évident). On s’attend ici à beaucoup de dates, avec une quinzaine de jeux qui vont venir s’ajouter au calendrier, et neuf annonces complètement inédites. Des jeux comme Kernel Hearts ou Colorbound seront présents.

Women-Led Games

Event women led games 06 04 26 7

Aerith vient nous donner des nouvelles des jeux sans male gaze

  • Date : 5 juin à 1 heure du matin
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Place maintenant aux jeux créés avant tout par des femmes trop souvent invisibilisées dans l’industrie, avec le Women-Led Games: Summer Game Fest Edition, qui sera présentée par Briana White (voix anglaise d’Aerith dans Final Fantasy VII Remake). Vous y trouverez ici des jeux en provenance de studios où des créatrices mettent en avant leur travail, et on devrait notamment y voir des titres comme Come to My Party, Soulframe et We Were Here Tomorrow.

Summer Game Fest

Summer game fest 8

Quand Geoff voit les studios payer bien trop cher la minute de vidéo

  • Date : 5 juin à 23 heures
  • Durée : environ 1 h 30
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Geoff Keighley sera bien entendu de retour avec son Summer Game Fest, conférence éclectique où n’importe quel type de jeu peut apparaître, chez n’importe quel éditeur ou constructeur. Au petit jeu des prévisions, il est donc difficile de savoir à quoi s’attendre, même si l’on est à peu près certains que ce n’est pas là que GTA 6 refera son apparition.

On espère au moins une conférence variée et un peu plus intéressante que certaines années, même s’il faut aussi s’attendre à pas mal de pubs qui hacheront le rythme de l’émission. On est au moins sûr que Keighley a quelques cartouches en réserve pour marquer les esprits, même s’il est difficile de savoir quoi exactement. Et si c’était là le bon moment pour découvrir Final Fantasy VII Remake Part III, étant donné que Rebirth a eu sa place au Summer Game Fest 2023 ? Allez savoir, même si le show se concentrera surtout sur les sorties de fin d’année.

Day of the Devs

Event day of the devs 06 05 26 9

Entre deux jeux bizarres, Tim Schafer vient faire la promo des autres

  • Date : 6 juin à 1 heure du matin
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTube – Twitch

Presque vu comme le post-show du Summer Game Fest, le Day of the Devs (toujours organisé par Double Fine Productions) est une émission qui laisse un peu plus la parole aux créateurs indépendants. Vous y découvrirez ici pas mal de journaux de développement pour en apprendre un peu plus sur certains petits studios, avec sans doute quelques petites surprises à la clé.

Southeast Asian Games Showcase

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Parce qu’il n’y en a pas que pour la Corée du Sud ou la Chine

  • Date : 6 juin à 17 heures
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Le 6 juin sera la journée la plus chargée de cette période estivale, et cela commencera dès 17 heures avec le Southeast Asian Games Showcase, qui, vous l’aurez compris, met en avant les jeux en provenance des pays de l’Asie du Sud-Est. Si l’on a souvent eu l’habitude de mettre en avant les grosses productions qui viennent de cette partie du monde, il sera intéressant de voir ce que nous réserve sa scène indépendante.

Wholesome Direct

Event wholesome direct 06 06 26 11

L’instant pipou

  • Date : 6 juin à 18 heures
  • Durée : environ 1 h
  • Où regarder : YouTube – Twitch

L’instant douceur nous est offert chaque année par le Wholesome Direct. Oubliez la violence, la morosité et la cruauté de ce monde pour quelques instants avec cette petite bulle de fraîcheur qui se concentre sur les jeux les plus doux et cozy à venir.

Seul hic, le rythme n’est pas tout à fait à l’image reposante des jeux présentés, puisque la conférence enchaîne les présentations assez rapidement, mais si vous souhaitez jeter un œil à des jeux remplis d’animaux choupis, à des titres qui proposent des mondes colorés ou à des expériences très relaxantes, c’est LE showcase à ne surtout pas manquer.

Story-Rich Showcase

Event story rich showcase 06 2026 12

Pour des jeux qui ont vraiment quelque chose à dire

  • Date : 6 juin à 19 heures
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTubeTwitch

La multiplication des showcases doit aussi amener les organisateurs à orienter leurs émissions sur des créneaux bien spécifiques. C’est pourquoi on retrouve parfois des concepts uniquement tournés vers un genre en particulier, comme le Story-Rich Showcase de Fellow Traveler (Citizen Sleeper, 1000xRESIST), qui est consacré aux jeux indépendants surtout narratifs, ou du moins qui mettent beaucoup en avant leur histoire. Attendez-vous à une vingtaine de jeux du genre ici.

Future Games Show

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Le coin des AA, où un troisième vient parfois taper l’incruste

  • Date : 6 juin à 21 heures
  • Durée : environ 1 h 30
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Souvent présenté comme le showcase des AA, le Future Games Show a parfois de quoi nous réserver de bonnes surprises. L’émission s’attarde sur tout type de jeux, et s’il a tendance à être saturé en jeux d’horreur, force est de reconnaître qu’il a parfois en réserve l’un des plus beaux line-up de jeux sur des conférences comme celle-ci. Du moins, à condition d’aimer de plus petits projets, même si certaines pointures du milieu passent parfois une tête. Exodus aura ici droit à une grande présentation.

Xbox Games Showcase

Event xbox games showcase 06 07 26 14

Du GEARS, du HALO, du FABLE, la HELIX, COMPRIS ?

  • Date : 7 juin à 19 heures
  • Durée : environ 1 h 30
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Xbox ne doit pas manquer ce rendez-vous. Ce Xbox Games Showcase est peut-être le plus important de son histoire. Il est diffusé pendant une période très compliquée pour Xbox, qui est en pleine transition avec l’arrivée d’Asha Sharma à sa tête, alors que la marque fête ses 25 ans d’existence.

Au programme de ce showcase, on y verra sans doute du Fable, mais aussi le prochain Call of Duty, sans parler de Gears of War: E-Day, qui aura droit à sa présentation de 30 minutes juste après la fin de l’émission. Halo: Campaign Evolved devrait lui aussi montrer le bout de son casque, et on espère que State of Decay 3 va enfin se réveiller d’un coma bien trop long. Clockwork Revolution est aussi attendu au tournant, et à part cela… eh bien on espère des surprises réjouissantes qui nous donneront une meilleure idée de l’avenir de Xbox. Avec pourquoi pas un premier aperçu du Project Helix, nouvelle console de salon qui devrait arriver en 2027.

PC Gaming Show

Event pc gaming show inits 06 07 26 15

Une cinquantaine de *baille* jeux PC intéressants au…zzzzzz

  • Date : 7 juin à 21 heures
  • Durée : trop long
  • Où regarder : YouTubeTwitch

Puis viendra l’heure du PC Gaming Show. L’heure tant redoutée par notre rédaction qui est déjà sur les rotules à cause des précédents showcases, et qui doit ici survivre à la conférence la plus à même de vous provoquer une apnée du sommeil. Avec 50 jeux au programme et une sélection qui vaut pourtant souvent le coup d’oeil, le PC Gaming Show devrait, sur le papier, être un immanquable, mais son rythme très haché et ses sketchs rendent le tout assez éprouvant à suivre.

Mais puisque l’on a pas du tout envie de passer à côté d’excellents jeux, on ne pourra que conseiller d’être devant votre écran afin de remplir encore un peu plus votre liste de wishlist sur Steam, qui sera sans doute longue comme le bras après l’émission.

The UploadVR Showcase

Event uploadvr 06 12 26 16

Promis, votre casque VR va encore vous servir

  • Date : 12 juin à 19 heures
  • Durée : inconnue
  • Où regarder : YouTube

On termine cette sélection avec le showcase consacré au monde de la réalité virtuelle. Un marché qui ne va pas fort en ce moment, mais qui a toujours droit à quelques nouveautés, et c’est là l’émission idéale pour savoir quels seront les prochains jeux qui viendront vous plonger dans un autre monde, casque vissé sur la tête.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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