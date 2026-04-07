Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Pièce secrète de la sagesse dans Crimson Desert ?

Les Ruines de la Pièce secrète de la sagesse portent très bien leur nom. En effet, elles ne sont pas visibles directement en explorant le continent de Pywel. Rendez-vous dans la région de Pailune, ouvrez votre map et positionnez-vous littéralement sur le « A » de Pailune, à l’ouest du Sanctuaire de la révérence.

D’ici, vous devriez voir sur un rocher un symbole de souffle. Et au pied de ce rocher, vous verrez une ouverture que vous pouvez emprunter. Laissez-vous tomber dans le trou en planant pour amortir votre chute.

Avancez dans le passage étroit pour arriver devant une salle truffée de pièges, avec au fond des symboles sur lesquels il va falloir appuyer. Avant d’y aller, regardez sur votre gauche pour voir une fresque. Elle représente les environs du monde ouvert avec des croix indiquant l’emplacement des symboles à retrouver pour connaître la combinaison de l’énigme.

Vu que nous vous donnons la solution, entrez dans la salle des pièges et traversez-la en marchant sur la corde. Faites attention aux deux seaux qui se balancent et peuvent vous faire tomber dans les pics, ce qui a de grandes chances de vous tuer.

Une fois de l’autre côté, regardez nos captures d’écran ci-dessous pour voir quels symboles frapper. Il s’agit du Feu, de l’Eau, du Vent et de la Foudre. Pour les symboles sur lesquels il faut grimper, pensez bien à maintenir L2/LT en faisant votre coup de paume pour rester accroché au mur. Sinon, vous serez propulsé vers les pièges.

Une fois les quatre symboles enfoncés, le mur va s’abaisser et vous rendre accessible la Stèle de l’Abysse située quelques mètres plus loin.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.