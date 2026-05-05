Comment réussir le défi Cadre dimensionnel dans Crimson Desert ?

L’île Cadre dimensionnel de l’Abysse de Crimson Desert ne se rendra accessible qu’à la toute fin du chapitre XII « Abysse » de l’histoire principale. Plus précisément, c’est au moment de la quête « Le néant » et sa sous-quête « Une ombre dans le néant ». À un moment donné durant le chapitre, le marqueur de quête se trouvera dans l’Abysse.

Vous ne le savez pas encore, mais ce marqueur se trouve sur la dernière île encore à découvrir : le Cadre dimensionnel. Pour la rejoindre, il faut se rendre au bout de l’une des sept îles célestes suivantes :

À la Porte du ciel située à la fin de chacune de ces îles célestes, vous arrivez habituellement à un cul-de-sac disant qu’il est impossible d’aller plus loin pour le moment. Mais une fois cet objectif de quête atteint durant le chapitre XII, une porte abyssale va apparaître.

Entrez dedans pour rejoindre le Cadre dimensionnel. En venant par exemple du Carrefour de l’incertitude, vous aurez ensuite à avancer tout en sautant sur les quelques plateformes devant vous. Puis, sur la gauche, vous pourrez planer vers un mécanisme rond comme ceux que vous activez à la fin de chaque défi d’Abysse. Allez-y.

Grimpez ensuite sur le mécanisme, dont le nom est onde du Temple de Jijeong, et frappez son centre pour l’activer.

Ensuite, pour terminer à fond le Cadre dimensionnel, il faut accomplir tous les autres défis d’Abysse et activer tous les autres mécanismes (ou ondes) de la zone. Il y a un mécanisme par île céleste à laquelle le Cadre dimensionnel est relié. Et vu que la zone est connectée à sept îles célestes, il y a sept mécanismes, moins celui que vous venez d’activer.

Quatre mécanismes se trouvent vers la partie haute de la zone, et les trois derniers sont, à retrouver en contrebas. Retrouvez ci-dessous l’emplacement des six mécanismes restants.

Une fois que tous les mécanismes sont activés, vous ne pourrez pas encore toucher votre récompense. En effet, il faudra terminer l’histoire principale puis l’épilogue à 100%. Quand ce sera fait, revenez au Cadre dimensionnel pour qu’une cinématique se lance. Vous débloquerez l’accès à un artefact abyssal géant, et vous gagnerez 10 artefacts abyssaux d’un seul coup.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.