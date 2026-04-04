Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la colline de la Gorge de Dracomort dans Crimson Desert ?

Les Ruines de la Gorge de Dracomort de Crimson Desert se trouvent à l’est de la Tour de guet de Dracomort, presque pile au milieu du triangle Hernand-Déméniss-Pailune, lorsque l’on regarde la carte.

Sur place, vous verrez deux rangées de statues portant une épée, avec au bout une statue de roi, de dos. Au départ de cette rangée, il y a une plaque de pression au sol. Marchez dessus pour que les statues lèvent leur épée au ciel et ainsi déclencher le départ de l’énigme.

Dès que la plaque de pression est enfoncée au maximum, la statue du fond (celle du roi donc) va commencer à tourner la tête vers vous à intervalles réguliers. Le but est simple : comme dans un « 1, 2, 3, Soleil ! », marchez vers le roi quand il ne vous regarde pas, et arrêtez-vous juste avant qu’il tourne la tête.

Pour vous aider à connaître le tempo, la tête du roi tourne et s’allume en bleu lorsqu’il vérifie si vous bougez ou pas. La lumière deviendra immédiatement rouge si vous n’étiez pas parfaitement immobile, et il vous faudra alors tout recommencer depuis le départ.

Ne faites donc que 4 ou 5 pas maximum à chaque fois, et ne courez surtout pas. Car même si vous vous arrêtez à temps, le jeu considère que la fin d’animation de Kliff compte comme un mouvement.

Progressez ainsi jusqu’à toucher la Stèle de l’Abysse finale. Là, la statue pivotera, ce qui validera l’énigme et vous donnera accès à l’artefact abyssal de la stèle.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.