Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)

Blade et Himeko au centre de la nouvelle quête

Puisqu’il aura droit à une nouvelle version, Blade sera logiquement la star de ce patch 4.3 de Honkai Star Rail, dans sa bataille qui continue contre Shuhu. Une nouvelle quête de Pionnier sera donc disponible dans cette version.

Les bannières de la version 4.3

Le seul personnage 5 étoiles inédit de la version 4.3 de Honkai Star Rail sera donc Mortenax Blade, de type Nihilité et de l’élément Feu. Il s’agit d’une version différente de Blade, qui agira ici plutôt en tant que personnage pouvant augmenter les dégâts de l’équipe en réduisant la défense des ennemis via un champ spécial qu’il déploie avec sa compétence ultime. Dans cet état, son attaque spéciale va changer, et il pourra activer un autre ultime qui fera des dégâts importants.

Il sera disponible dans la première bannière de la version 4.3, aux côtés de Yao Guang qui fera déjà son retour. Pour ce qui est de la deuxième bannière, ce sont Cyrene et Phainon qui seront mis en avant. On notera que si vous obtenez Mortenax Blade, vous débloquerez un objet cosmétique pour votre protagoniste.

Les événements de la version 4.3

Comme on en a désormais l’habitude, Honkai Star Rail ne proposera que peu d’événements dans ce patch. L’événement principal prendra la forme d’une sorte de shoot’em up version vaisseau Gummi de Kingdom Hearts, mais avec moins de gameplay, étant donné qu’il faudra ici surtout s’occuper de sélectionner les bonnes compétences plutôt que d’être habile au pilotage.

Un autre événement nous demandera de gérer un parc d’attractions en plaçant des objets et des installations au bon endroit pour maximiser les gains. On pourra également profiter d’un mode difficulté plus élevé dans les trois modes endgame du jeu, avec un combat supplémentaire qui viendra s’ajouter.

La collaboration avec Fate Stay Night continue

Ce n’est pas pour la 4.3 mais sans doute la 4.4, toujours est-il qu’il est bon de noter que la collaboration entre Honkai Star Rail et Fate/Stay Night continue. Après Archer et Saber, c’est au tour de Rin et de Gilgamesh de faire leur entrée dans le jeu de HoYoverse.

Rin sera un personnage de la Voie de l’Erudition et de type Quantique, tandis que Gilgamesh suivra la Voie de la Destruction et sera de type Foudre. On notera que jusqu’à la version 4.6, vous pourrez vous connecter pour récupérer Gilgamesh gratuitement, à moins de lui préférer Archer. Les matériaux d’augmentation des personnages seront d’ailleurs disponibles dès cette version 4.3.

Les codes jades stellaires

Des codes pour obtenir des jades stellaires et d’autres récompenses ont été distribués et ne sont valables que ce week-end. Les voici :

CA395VK8ULCP

YT295D38DLEB

EB395CJ8V5XF

Quand sortira la version 4.3 de Honkai Star Rail ?

La version 4.3 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 1er juin prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.