Quelle est la solution du puzzle des Ruines du tournesol du Refuge de Barbre dans Crimson Desert ?

Rendez-vous dans la région de Délésiye, au nord-est, dans le secteur « Beardtree Gorge » indiqué sur la map, juste à côté du Sanctuaire des Collines de Barbesylve. Vous y trouverez les Ruines du tournesol du Refuge de Barbre, et un bassin à vider. Si vous vous êtes occupé des autres Ruines anciennes dans l’ordre géographique, alors ce puzzle vous est familier.

Il faut repérer une sorte de tourniquet dans un coin du bassin, près d’un tronc d’arbre couché, et effectuer un Voile du vent dessus. Il s’agit d’une technique d’Esprit qui permet à Kliff de faire du vent, que vous apprendrez gratuitement ici en observant un hologramme, ou que vous avez déjà maîtrisé dans un autre puzzle du genre.

Placez-vous devant le tourniquet, passez en mode Concentration avec L3+R3/LS+RS et faites des cercles avec le joystick droit pour que Kliff fasse du vent avec ses bras. Le tourniquet va remonter et va faire s’écouler l’eau du bassin.

Quand l’eau arrêtera de descendre, arrêter le Voile du vent et remarquez un deuxième tourniquet qui émerge de l’eau. Rejoignez-le en nageant ou en faisant le tour du bassin par la droite, puis reprenez de l’Esprit en vous concentrant. Placez-vous ensuite au plus près du tourniquet, puis faites un Voile du vent dessus pour que l’eau s’écoule entièrement.

Lorsque ce sera le cas, la caméra va dézoomer et vous aurez une notification comme quoi l’énigme est réussie. Approchez ensuite de la Stèle de l’Abysse et ramassez l’artefact abyssal en son sein.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.