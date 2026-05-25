ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael

De la castagne et des énigmes

Une nouvelle fois, Arte France va faire confiance à l’AG French Direct pour présenter deux de ses titres. Le premier s’appelle Knuckle Paradise, un jeu d’action récemment annoncé, où l’on va incarner une ancienne boxeuse du nom de Jane et qui va devoir se bagarrer dans un tournoi d’arts martiaux improvisé. Mais Jane, elle ne vient pas seule et viendra mettre des mandales en compagnie de Cocotte… une poule.

Pas n’importe quelle poule attention, une poule aussi redoutable qu’une combattante, qui sera une véritable alliée sur le terrain. Mieux encore, elle pourra gagner en compétences et évoluer au fur et à mesure de l’aventure. De quoi donner une touche d’originalité à ce jeu d’action. Et si l’on surveille ça de très près, c’est parce qu’il est développé par Flying Oak Games, studio derrière l’excellent ScourgeBringer.

Et si vous préférez mettre l’action de côté pour aller triturer vos méninges, Looking for Fael devrait remplir ce rôle. Développé par Swing Swing Submarine en co-production avec La Poule Noire (To Hell With the Ugly), cette production est importante pour son studio, qui n’avait encore rien sorti depuis le sympathique Seasons after Fall. Ici, il sera question de résoudre différents puzzles pour essayer de retrouver son colocataire disparu… dans votre appartement. Oui, attendez-vous à avoir la tête retournée.

Rendez-vous le mercredi 27 mai à 18h pour découvrir ces deux titres prometteurs au cours de l’AG French Direct. De nouvelles informations et des images de gameplay inédites seront dévoilées.