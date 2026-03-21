Quelle est la solution du puzzle du Labyrinthe de la Lune d’Azur dans Crimson Desert ?

Ce puzzle n’est déjà pas simple à trouver. Tout d’abord, rendez-vous au Nexus abyssal au-dessus du hameau de la première sorcière que vous croiserez dans Crimson Desert, qui est situé au sud-ouest de Hernand. Un peu plus loin, vous trouverez un point d’interrogation sur votre carte, et si vous allez au centre de celui-ci, vous allez sans doute tomber sur une grotte qui se termine en cul-de-sac. C’est parce que l’entrée n’est pas là (évidemment).

Allez plutôt au cœur de la ferme délabrée qui se situe près du point d’interrogation et de la maison de la sorcière. Là-bas, vous trouverez sous un petit abri une échelle qui vous permet de descendre dans une grotte. Au bout, plusieurs jets de feu. Ceux-ci vous feront peu de dégâts (prenez de la nourriture au cas où, ou une protection contre le feu), donc n’ayez pas peur de juste planer jusqu’à la prochaine direction. Un levier vous permettra d’abaisser une grille afin d’entrer dans la salle de l’énigme.

Sur le mur de celle-ci, 8 symboles s’afficheront sur des stèles que vous devrez pousser contre les murs. Mais seules certaines doivent l’être. Pour savoir lesquelles, il faut en réalité vous rendre dans la forêt de Pororin à l’ouest de la zone.

Là-bas, certains des symboles des stèles sont affichés sur des arbres, vous indiquant ainsi quelles stèles doivent être poussées ou non. Mais comme entrer dans cette forêt est long et fatidieux, autant vous donner la réponse ici. Vous trouverez ci-dessous les 5 stèles à pousser, dans n’importe quel ordre (attention, la première image en montre deux, entourés par les cercles rouges).

Une fois cela effectué, la stèle de l’Abysse sera disponible, et vous recevrez même un Souvenir de marée, un objet-clé à consommer dans votre inventaire qui vous donne accès aux informations des endroits secrets de Hernand.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.