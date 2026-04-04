Quelle est la solution du puzzle des Ruines de tête de dragon du Bassin de Fondebrume dans Crimson Desert ?

Vous trouverez les Ruines de tête de dragon du Bassin de Fondebrume en vous rendant légèrement à l’ouest de la ville de Calphade, au nord de la région d’Hernand.

En arrivant au niveau de ces Ruines anciennes en pleine forêt, vous verrez une salle en contrebas contenant des blocs avec un dessin peint sur leur sommet. Le but va être de déplacer les blocs de sorte à reconstituer un dessin.

Pour pousser un bloc, c’est tout simple, il suffit de se coller au bloc et de pousser le joystick vers lui pour le faire avancer tout droit. Mais si vous souhaitez tirer le bloc, l’action est un peu plus obscure. Il faut en effet réaliser une Perforation avec votre arme en appuyant sur R1+Triangle/RB+Y. Kliff va planter son épée dans le bloc et vous pourrez donc le tirer.

Fiez-vous ensuite à notre capture d’écran ci-dessous pour voir comment doivent être placés les blocs afin de reconstituer un dessin représentant un dragon et un humain. Une fois tous les blocs à leur place, ceux-ci s’enfoncent dans le sol et révèlent une entrée vers la Stèle de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.