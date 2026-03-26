Comment résoudre l’énigme des cloches aux ruines des Montagnes d’acier – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Crimson Desert vous demandera souvent de vous creuser les méninges pour résoudre ses nombreuses énigmes liées à des ruines dispersées un peu partout dans le monde. L’une d’elles se trouve tout au sud de Hernand et vous demande d’actionner des cloches dans le bon ordre afin de jouer une certaine mélodie. Voici comment résoudre l’énigme des ruines des Montagnes d’acier dans Crimson Desert.
Dans quel ordre sonner les cloches ?
Tout d’abord, pour trouver ces ruines, ouvrez votre carte et rendez-vous dans les Montagnes d’acier tout au sud de la région de Hernand, première zone de ce Crimson Desert. Près de la grande tour de cette région, vous trouverez contre la falaise un petit renfoncement avec huit cloches et quelques documents sur le côté, avec des inscriptions mystérieuses. Vous trouverez aussi un maillet, ce qui vous indique que vous devez sonner les cloches avec celui-ci.
Pour vous éviter tout trajet inutile, autant vous donner la solution tout de suite. Pour activer les cloches dans le bon ordre, prenez votre maillet, et tapez sur les cloches suivantes en vous fiant à l’image et aux nombres notés sur celle-ci (les deux dernières ne devant jamais être sonnées) :
- 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 4 > 3 > 2 > 1
Une combinaison toute simple qui vous ouvrira l’accès à l’artefact abyssal de la zone, tout en bouclant ce nouveau défi d’exploration.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026