Dans quel ordre sonner les cloches ?

Tout d’abord, pour trouver ces ruines, ouvrez votre carte et rendez-vous dans les Montagnes d’acier tout au sud de la région de Hernand, première zone de ce Crimson Desert. Près de la grande tour de cette région, vous trouverez contre la falaise un petit renfoncement avec huit cloches et quelques documents sur le côté, avec des inscriptions mystérieuses. Vous trouverez aussi un maillet, ce qui vous indique que vous devez sonner les cloches avec celui-ci.

Pour vous éviter tout trajet inutile, autant vous donner la solution tout de suite. Pour activer les cloches dans le bon ordre, prenez votre maillet, et tapez sur les cloches suivantes en vous fiant à l’image et aux nombres notés sur celle-ci (les deux dernières ne devant jamais être sonnées) :

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 4 > 3 > 2 > 1

Une combinaison toute simple qui vous ouvrira l’accès à l’artefact abyssal de la zone, tout en bouclant ce nouveau défi d’exploration.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.