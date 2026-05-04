Comment réussir le défi Sanctuaire de l’ascète dans Crimson Desert ?

Il existe des zones d’Abysse à visiter obligatoirement durant l’histoire principale, et l’une d’entre elles, le Sanctuaire de l’ascète, vous attend au sein de la Pagode du temple de Jijeong, C’est durant le chapitre IX « Sage du désert » que vous serez amené à rejoindre la pagode.

Une fois la porte abyssale passée à l’intérieur de la pagode, vous voici au Sanctuaire de l’ascète. Avancez quelques mètres pour débarquer dans une salle inondée. Avant d’aller plus loin, vous verrez un tourniquet émergeant de l’eau. Si vous possédez de la technique Voile du vent, disponible contre un artefact abyssal ou grâce à l’observation, utilisez-la sur le tourniquet.

Pour rappel, il faut entrer en Concentration avec L3+R3/LS+RS et faire des cercles avec le joystick droit pour que Kliff crée du vent devant lui. Visez ensuite le tourniquet pour qu’il remonte et vide le bassin.

Surveillez le niveau de l’eau et, quand elle arrêtera de baisser, stoppez la technique. Descendez les escaliers et entrez dans la petite salle que vous venez de rendre accessible. Une batterie carrée flotte près du plafond. Saisissez-la avec votre force axiomatique (L3/LS) et remontez les escaliers avec.

En haut des marches, poussez la batterie vers le mécanisme final et lâchez-la. Reprenez la batterie et collez-la sur le mur à droite du mécanisme final, à son emplacement vide. Fixez-la ensuite grâce un coup de paume concentré. Rappelons qu’il faut passer en mode Concentration puis maintenir R3/RS et relâcher quand l’icône de feuille touche la batterie et devient dorée.

Le mécanisme final va alors se débloquer. Montez à son centre et réalisez un coup de paume pour activer le mécanisme et le monolithe de fin. Allez récupérer l’artefact abyssal, ce qui valide l’épreuve.

Le reste du sanctuaire est lié au chapitre IX, et la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Chemin du serpent » sera à droite de l’endroit où vous devrez méditer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.