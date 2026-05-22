James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light

Pour l’aspect infiltration, on repassera

Dans ce trailer de lancement de 007 First Light, James Bond ne fait pas vraiment dans la dentelle. Les aventures de l’espion ont toujours été très explosives, mais c’est particulièrement le cas dans cette vidéo, qui nous montre que le jeu promet d’être un vrai blockbuster avec un protagoniste jeune et fougueux, qui adore les gadgets ainsi que la gente féminine. Rassurez-vous, le jeu proposera tout de même un côté infiltration inspiré par les jeux Hitman du studio, même si Bond aime plus souvent aller à la filoche que l’Agent 47.

À quelle heure sera disponible 007 First Light ?

En plus de ce trailer de lancement, IO Interactive a donné un peu plus de détails sur le lancement du jeu en nous révélant l’heure exacte à laquelle il sera possible de jouer au titre.

On savait déjà que 007 First Light était prévu pour le 27 mai, mais pour les personnes vivant sur le fuseau horaire de Paris, il faudra visiblement attendre 16h pour y jouer. Du moins, pour les versions dématérialisées du titre, évidemment. L’accès anticipé débutera simplement 24 heures plus tôt pour celles et ceux qui y ont accès.

007 First Light est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 n’est pas annulée, mais elle devrait arriver dès la fin de l’été.