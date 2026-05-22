James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light

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IO Interactive laisse son Agent 47 se reposer un peu le temps de s’intéresser à un autre espion avec 007 First Light, qui sortira dans quelques jours. Le studio est désormais prêt à livrer sa propre interprétation de James Bond après avoir repoussé le jeu une première fois. Désormais, 007 est plus que prêt, et il le fait savoir dans une bande-annonce de lancement.

007 First Light

Pour l’aspect infiltration, on repassera

Dans ce trailer de lancement de 007 First Light, James Bond ne fait pas vraiment dans la dentelle. Les aventures de l’espion ont toujours été très explosives, mais c’est particulièrement le cas dans cette vidéo, qui nous montre que le jeu promet d’être un vrai blockbuster avec un protagoniste jeune et fougueux, qui adore les gadgets ainsi que la gente féminine. Rassurez-vous, le jeu proposera tout de même un côté infiltration inspiré par les jeux Hitman du studio, même si Bond aime plus souvent aller à la filoche que l’Agent 47.

À quelle heure sera disponible 007 First Light ?

En plus de ce trailer de lancement, IO Interactive a donné un peu plus de détails sur le lancement du jeu en nous révélant l’heure exacte à laquelle il sera possible de jouer au titre.

007 first light map lancement 1

Les horaires de lancement pour 007 First Light dans le monde entier

On savait déjà que 007 First Light était prévu pour le 27 mai, mais pour les personnes vivant sur le fuseau horaire de Paris, il faudra visiblement attendre 16h pour y jouer. Du moins, pour les versions dématérialisées du titre, évidemment. L’accès anticipé débutera simplement 24 heures plus tôt pour celles et ceux qui y ont accès.

007 First Light est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 n’est pas annulée, mais elle devrait arriver dès la fin de l’été.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
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Date de sortie : 27/05/2026

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

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