Warhammer Skulls 2026 : Voici le résumé du showcase centré sur la franchise de Games Workshop pour ses 10 ans

Entre les jeux déjà existants bénéficiant d’extensions ou de mises à jour en passant par quelques annonces surprenantes et ornées de shadowdrop, il y avait de quoi s’enthousiamer durant ces 45 minutes de showcase. Vous trouverez ci-dessous toutes les principales annonces de cette conférence captivante.

Warhammer 40.000: Dark Heresy

Date : inconnue

inconnue Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Owlcat Games est un développeur qui en a décidément sous le coude, et a commencé tout d’abord par nous dévoiler un sympathique trailer de Warhammer 40.000: Dark Heresy. Annoncé l’année dernière, le titre nous remontre une petite cinématique de toute beauté, et nous a également shadowdrop une bêta pour le titre, disponible maintenant. Pour y accéder cependant, il faudra vous rendre sur le site officiel du jeu, et acheter l’un des deux packs afin d’accéder à cette celle-ci. Pour rappel, le titre sera orienté c-RPG comme Owlcat Games sait si bien le faire, et où vous devrez purger le secteur Calixis d’une hérésie la gangrénant. Pas encore de date précise, mais le titre s’annonce prometteur.

Warhammer 40.000: Rogue trader – The Infinite Museion

Date : 11 juin 2026

11 juin 2026 Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

On reste encore sur une production made in Owlcat Games, puisque ce dernier en a profité pour nous donner enfin une date de sortie pour le DLC de Warhammer 40.000: Rogue Trader. Intiulé The Infinite Museion, il s’agit d’ores et déjà de la troisième extension pour le titre, qui nous plongera dans la crypte légendaire de Trazyn l’infini. Vous devrez découvrir des pans du passé de la dynastie Von Valacius, et vous pourrez même y récupérer des artefacts rares, ainsi que vous doter de nouvelles augmentations. A vous de voir désormais si vous voulez asservir les desseins de ce mystérieux Trazyn l’infini, ou au contraire vous opposer à lui. Le choix vous appartient, et vous pouvez prendre votre décision le 11 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Warhammer 40.000: Mechanicus II

Date : 21 mai 2026

21 mai 2026 Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

Dans la famille des shadowdrop, nous avons Warhammer 40.000: Mechanicus II, qui est disponible dès aujourd’hui suite à l’annonce de son trailer. Plus de deux ans après son annonce, la production de Bulwark Studios est enfin disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et se dotera de deux campagnes distinctes. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous pourrez prendre les rênes des Nécrons, ou bien endosser le rôle de l’Adeptus Mechanicus devant contrecarrer le plan des Nécrons. Au programme, attendez-vous à une lutte archarnée dans ces deux campagnes. De nouvelles mécaniques environnementales seront de la partie pour un aspect encore plus pointu, tout en gérant les garnisons de chacun de vos territoires. Le challenge ne sera pas en reste, et vous pouvez donc profiter dès maintenant de cette suite, avec une belle réduction de 10% sur Steam.

Warhammer Survivors

Date : 2026

2026 Plateformes : PC, PS5, Xbox Series, Switch 1 et 2

Sans surprise, Warhammer Survivors a lui aussi passé une tête lors du Warhammer Skulls 2026. Par Auroch Digital qui a lui aussi dégainé lors de ce showcase, le titre orienté survie, roguelite et Bullet Hell, s’est fendu également d’un trailer avec pas mal de gameplay. On y retrouve grossièrement quelque chose que l’on a déjà vu sur des titres comme Vampire Survivors entre autres, atténuant ainsi l’effet de surprise. Vous pourrez cependant jouer sur ce roguelite quelques personnages des univers Warhammer 40.000 et Warhammer 40.000 – Age of Sigmar, rien que ça. Pour l’heure, hormis une démo dès maintenant disponible, Warhammer Survivors reste cantonné à une date de sortie fixée toujours à 2026 sur PC et consoles, sans la moindre précision.

Warhammer 40.000: Boltgun II

Date : 2026

2026 Plateforme : PC, PS5 et Xbox Series

Après un premier opus franchement défoulant ô possible, Warhammer 40.000: Boltgun II a montré ses muscles avec un nouveau trailer, qui va quand même ravir les fans. Outre la possibilité sur cette suite de jouer deux personnages avec Malum Caedo (le héros du premier opus), mais aussi la soeur Nyra Veyrath, le Fast-FPS nous promet des combats encore plus nerveux et survoltés. Le jeu nous offre une toute nouvelle aventure, des compétences distinctes pour chaque personnages, mais aussi de nouvelles pétoires qui dépotent. Une démo est enfin disponible dès maintenant, et notre preview du soft ne devrait plus tarder. Le titre est toujours fixé à 2026, sans la moindre info.

Warhammer 40.000: Boltgun Boom

Date : 2026

2026 Plateformes : Android – iOs

Non, nous n’en avons pas totalement fini avec les petits gars de Auroch Digital. Non content d’avoir annoncé quelques éléments pour Boltgun II et Warhammer Survivors, ces derniers en profite pour annoncer dans la foulée Warhammer 40.000: Boltgun Boom. Autrement dit, il s’agit d’une version mobile de la licence reprenant tous les chapitres de Boltgun. Nous sommes curieux de voir le résultat, et sachez que vous pouvez déjà vous pré-enregistrer sur le titre via le Play Store ou l’App Store.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV

Date : 17 septembre 2026

17 septembre 2026 Plateforme : PC (via Steam)

On se demandait encore quand allait sortir Warhammer 40.000: Dawn of War IV, et il semblerait que le Warhammer Skulls 2026 ait exaucé notre voeu. Le jeu de stratégie est développé cette fois-ci par King Art, qui remplace ici le mythique studio Relic Entertainment. En plus de nous dévoiler sa sortie pour le 17 septembre prochain sur PC, le soft en a profité pour diffuser dans son trailer, une roadmap du jeu sur une année entière. En supplément de la campagne principale, les joueurs ayant bien évidemment acheté le season pass, pourront avoir accès au prologue de la campagne principale, mais également à l’extension de cette dernière, avec Aftermath.

Bien entendu, des ajouts gratuits vviendront s’implémenter avec des maps en veux-tu en voilà pour le mode croisade notamment. Autant dire que ce RTS peut s’annonce terriblement excitant avec pas moins de quatre factions jouables (Nécrons, Orks, Space Marine et Adeptus Mechanicus), mais aussi une campagne épique écrite pour John French. Rendez-vous donc à la rentrée pour sa sortie très attendue.

Total War: Warhammer 40.000

Date : inconnue

inconnue Plateformes : PC (via Steam), PS5 et Xbox Series

L’annonce d’un nouveau Total War, c’est aussi ce que nous avons eu dans cette Warhammer Skulls 2026. Mis à part ce très mystérieux trailer bourré de transmissions énigmatiques qui devrait nous révéler d’ici peu de nouvelles informations sur son gameplay, c’est tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent pour Total War: Warhammer 40.000. Sa date est inconnue, et il nous tarde d’avoir des infos supplémentaires à son sujet.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Date : 2027

2027 Plateformes : PC, PS5, Xbox Series et Switch 2

L’éditeur Dotemu s’est lui aussi mis en lumière avec l’annonce de Warhammer Age of Sigmar : Deathmaster. Vous prendrez pour le coup le contôle d’un assassin Skavens. Le soft prendra la forme d’un jeu d’action et de plateforme en 2D où l’infiltration primera. Une approche bougrement rafraichissante pour un jeu Warhammer, et il sera intéressant de voir toute la psychologie de ces bestioles, qui étaient bien enquiquinantes dans les Warhammer Vermintide. Du peu que nous en avons vu, la production de Old Skull Games est intriguante dans sa proposition, et il nous tarde de l’essayer. Nous verrons de quoi il en retourne en 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

Warhammer: Chaos Gate – Deathwatch

Date : inconnue

inconnue Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

La conférence s’est terminé avec une suite à Warhammer 40.000: Chaos Gates – Daemonhunters, qui ne sera autre que Warhammer 40.000: Chaos Gates – Deathwatch. Et nous vous le donnons en mille, le jeu va nous permettre de se mettre dans la peau d’un inquisiteur de la Deathwatch. Comme tous les jeux Warhammer qui se respectent, la plupart de vos décisions influeront grandement le destin d’un secteur, en général menacé par les cultes de la ruches des Genestealers, les orks voire les T’au ou les immondes forces du chaos. Au menu du jeu, outre l’aspect RPG et stratégie au tour par tour, nous aurons un système de classe plus approfondi, une composition d’escouade plus touffue, et les choix tactiques seront plus profonds. Un mode escarmouche sera bien évidemment présent, et il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie pour le soft, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. L’attente sera très, très longue avant de poser nos petits doigts dessus…

Mais également…

Warhammer 40.000 : Speed freeks – sortie des versions consoles

Date : 21 mai 2026 (versions consoles)

21 mai 2026 (versions consoles) Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

Dans les autres annonces un peu en vrac, les versions PS5 et Xbox Series de Warhammer 40.000: Speed Freeks se sont rendues disponibles après la diffusion de sa bande-annonce. Ce jeu de courses bourrin jouable en mulijoueur débarque enfin sur consoles, et disposera directement du crossplay. Une bonne chose pour élargir l’éventail de joueurs afin d’y faire quelques parties endiablées. Sachez qui plus est que l’on retrouvera le contenu de la version PC. Vous aurez donc les diverses classes de véhicules et même un éditeur de circuit que vous pourrez partager avec la communauté. Les joueurs consoles voulant enfin LE jeu de course à la sauce Warhammer sur PS5 ou Xbox Series seront aux anges, et peuvent se le procurer dès maintenant.

Warhammer 40.000: Battlesector – essai gratuit du 21 au 28 mai

Date : 21 juillet 2021

21 juillet 2021 Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

Afin de célébrer le lancement de la mise à jour Crusade 1.0 et le DLC introduisant les Ultramarines, Warhammer 40.000: Battlesector a une belle surprise pour les fans. La bande-annonce du titre annonce effectivement que le jeu de stratégie au tour par tour sera jouable gratuitement du 21 au 28 mai prochain sur Steam. Les autres joueurs disposant en revanche du Xbox ou Windows Store, pourront y jouer en toute gratuité jusq’au 24 mai maximum. De quoi faire de très longues parties ces prochains jours pour le titre, qui est toujours disponible à l’achat sur PC, PS5 et Xbox Series.

Total War : Warhammer – sortie du bashiva character pack

Date : 21 mai 2026

21 mai 2026 Plateforme : PC

En attendant Total War: Warhammer 40.000, Total War: Warhammer III en profite pour illustrer son nouveau pack incluant le personnage de Bhashiva, dans un nouveau trailer dévoilé dans ce Warhammer Skulls 2026. Ce nouveau DLC introduira ainsi ce tigre belliqueux, qui sera accompagné de mercenaires Guerriers tigres pour les armées du Grand Cathay. Ledit pack est disponible à un tarif de 4.99€, si vous êtes prêt à passer à la caisse afin d’essayer ce nouveau Seigneur légendaire.

Space marine 2 purgation update

Date : 21 mai 2026

21 mai 2026 Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

Toujours très actif décidément (et c’est plus que mérité vu la qualité du jeu), Warhammer 40.000: Space Marine II gâte aussi ses fans. Le titre arrive avec une mise à jour gratuite nommée Purgation, introduisant un contenu colossal. En plus d’un mode siège retravaillé, le titre y ajoute une nouvelle mission en PvE, mais aussi de nouvelles armes héroïques et quelques sets d’armures. Une nouvelle arme secondaire qu’est le Bolt Carbine fait son apparition, comme une nouvelle arène d’entrainement. Les possesseurs du season pass 2 recevront de nouveaux cosmétiques avec notamment un skin d’un champion techmarine. Cerise sur le gâteau, le titre est jouable gratuitement jusqu’au 27 mai prochain, avec la possibilité de jouer à quelques missions du mode campagne, trois missions d’opérations en PvE, ainis que les divers modes PvP. Il y aura de quoi faire pour les joueurs ne possédant pas le titre, et il se pourrait bien que cette version d’essai puisse se convertir en achat d’ici là pour certains gamers.

Warhammer 40.000: Darktide – Skitarii

Date : 23 juin 2026

23 juin 2026 Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series

Un peu tombé dans l’oubli, Warhammer 40.000: Darktide continue tant bien que mal à s’accrocher avec l’ajout d’une nouvelle classe estampillée adeptus mechanicus, The Skitarii Alpha Primus. Un petit journal de développeur s’est également glissé en plus de ce court trailer introduisant ladite classe. La frustration viendra en revanche du fait que nous n’avons encore rien vu de la classe en question. Cela dit, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour l’essayer, le fameux Skitarii arrivant le 23 juin prochain. Cela permettra-t-il au FPS coopératif de relever la tête ? Nous verrons bien.

On ne va pas se mentir, cette Warhammer Skulls 2026 était relativement solide en annonces. Sachez que vous pourrez retrouver l’intégralité des trailers sur la chaine youtube de Warhammer. En tout cas, nous retiendrons quelques titres très intriguants comme Warhammer 40.000 Age of Sigmar – Deathmaster, Warhammer: Chaos Gates – Deathwatch, l’inévitable Boltgun II ou encore le shadowdrop de Warhammer 40.000: Mechanichus II. Et vous, quels jeux vous a fait le plus envie ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.