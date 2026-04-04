Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Colline hantée dans Crimson Desert ?

Légèrement au-dessus du deuxième « N » de Hernand lorsque l’on regarde la map, vous tomberez sur les Ruines de la Colline hantée, littéralement dans le secteur Colline hantée (« Haunted Hill » sur la map).

Sur place, vous arrivez devant un bassin qu’il faut assécher pour faire apparaître la Stèle de l’Abysse de l’énigme. Autour du bassin, et devant une sorte de tourniquet, vous devriez apercevoir un hologramme en train de réaliser une action particulière.

Approchez de lui et apprenez son mouvement en faisant « Observer » avec L1/LB si vous ne l’avez pas déjà. Il s’agit du Voile de vent, une technique qui permet de faire tournoyer le vent façon Neo dans Matrix.

Pour lancer cette technique, il suffit de vous mettre en Concentration (L3+R3/LS+RS) puis de faire des cercles avec le joystick droit pour que Kliff fasse tournoyer le vent. Dans cette posture, approchez du tourniquet pour le faire s’élever et ainsi réduire le niveau d’eau. Continuez jusqu’à entendre un bruit, signe qu’il a atteint son maximum. Laissez descendre le tourniquet et remarquez, de l’autre côté du bassin et à peine sorti de l’eau, un deuxième tourniquet. Si ce n’est pas le cas, refaites un Voile de vent sur le premier tourniquet.

Ensuite, faites le tour ou nagez pour arriver au niveau du deuxième tourniquet, reprenez de l’Esprit si nécessaire en vous concentrant puis faites un Voile de vent sur ce deuxième tourniquet, jusqu’à ce qu’il soit élevé au maximum.

Laissez-le retomber, mais vous verrez que le bassin n’est pas encore totalement asséché. Exécutez donc un deuxième Voile de vent sur ce tourniquet pour enfin faire apparaître la Stèle de l’Abysse et y récupérer l’artefact abyssal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.