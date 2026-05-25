Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale

Ça en fait, des vaisseaux achetés

Annoncé il y a plus d’une décennie, Star Citizen est un projet qui demande visiblement du temps, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. Cloud Imperium a pu compter sur les fonds de sa propre communauté, en lui vendant des objets in-game à des prix qui dépassent parfois l’entendement. Tout cela permet aujourd’hui au studio de préciser que le jeu a déjà récolté un milliard de dollars pour son financement.

Chris Roberts, cofondateur de Cloud Imperium, est venu célébrer cet exploit auprès du magazine Variety, qui n’a pas hésité à lui demander où en était Squadron 42 suite à tout cela. L’expérience solo a elle aussi connu pas mal de reports, mais Roberts affirme que le développement est entré « dans sa phase finale ». Il est en tout cas ravi de pouvoir prendre le temps nécessaire pour façonner Squadron 42 comme il l’imagine, en comparant cette liberté (de temps) avec celle de James Cameron sur les films Avatar :

« C’est vraiment épique. J’ai vraiment hâte que les gens y jouent, car on est presque au bout du processus, dans les dernières étapes, et le jeu prend forme à merveille. J’ai eu beaucoup de chance en tant que créatif, car j’ai pu prendre le temps et disposer des financements nécessaires pour vraiment le faire. James Cameron a eu cette même chance avec ses Avatars. C’est un peu ma version du jeu vidéo : j’ai eu le temps de développer la technologie nécessaire. La vision qui est livrée est donc vraiment le fruit de mon imagination, ma vision de départ, et ce n’est pas quelque chose qu’on a toujours la chance de faire. J’en suis donc très reconnaissant, et je suis également très enthousiaste à l’idée que les gens extérieurs puissent en faire l’expérience. »

Il ne faut peut-être pas attendre pour autant Squadron 42 pour cette année, étant donné l’incertitude que Roberts avait affichée il y a quelques mois à ce sujet.