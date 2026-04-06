Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Colline frétillante dans Crimson Desert ?

Légèrement au nord de la région de Déméniss, vous trouverez les Ruines de la Colline frétillante, à quelques mètres au sud-ouest de l’inscription « The Crimson Wall » sur la map.

Il s’agit d’un couloir rocheux tout au long duquel vous croiserez cinq lanternes à allumer. Assurez-vous de toutes les allumer et vous remarquerez, une petite zone inondée au milieu de ce couloir.

Une espèce de tourniquet sort la tête de l’eau. Grâce à la technique Voile du Vent, vous allez pouvoir faire remonter ce tourniquet. Cette technique s’apprend gratuitement à l’occasion de ce puzzle ou de celui des Ruines de la Colline hantée, par exemple. Sinon, vous l’obtenez aussi en dépensant un artefact abyssal dans la partie « Esprit » de l’arbre de compétences, mais on vous conseillera plutôt d’économiser cette ressource.

Pour lancer un Voile du vent, passez en Concentration en faisant L3+R3/LS+RS, puis faites des cercles avec le joystick droit pour que Kliff fasse tournoyer le vent devant lui. Visez ensuite le tourniquet pour le faire remonter au maximum et continuez jusqu’à vider complètement l’eau.

Une fois les cinq lanternes allumées et l’eau vidée, la Stèle de l’Abysse va s’activer et vous pourrez récupérer l’artefact abyssal en son sein.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.