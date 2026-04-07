Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Montagne du loup argenté dans Crimson Desert ?

Au sein de la région de Pailune, ouvrez la map et rendez-vous légèrement au-dessus du « A » de Pailune, à quelques mètres au nord-ouest du Sanctuaire de la paix. Vous arriverez aux Ruines de la Montagne du loup argenté.

Un bassin gelé vous empêche de poursuivre la suite de l’énigme, donc brisez-le de n’importe quelle manière. Coup de paume, force axiomatique, tout marche. Maintenant que la glace est brisée, Remarquez le tourniquet dont la tête sort de l’eau dans un coin du bassin.

Approchez du tourniquet et faites un Voile du Vent. Grâce à la technique Voile du Vent, vous allez pouvoir faire remonter ce tourniquet et vider l’eau du bassin. Cette technique s’apprend gratuitement à l’occasion de ce puzzle ou de celui des Ruines de la Colline hantée, par exemple. On vous conseille en tout cas de ne pas dépenser d’artefact abyssal pour acquérir la compétence.

Une fois le Voile du Vent appris, passez mode Concentration en faisant L3+R3/LS+RS, puis faites des cercles avec le joystick droit pour que Kliff fasse tournoyer le vent devant lui. Visez ensuite le tourniquet pour le faire remonter au maximum. Lorsque l’eau ne descendra plus, arrêtez et jetez un œil au deuxième tourniquet un peu plus bas, désormais accessible en raison du niveau d’eau baissé.

Reprenez de l’Esprit si besoin en restant quelques instants en mode Concentration, puis refaites un Voile du Vent sur le deuxième tourniquet jusqu’à ce que l’eau soit suffisamment écoulée. Le défi va alors se valider, et vous pourrez récupérer, juste à côté, l’artefact abyssal dans la Stèle de l’Abysse fraîchement activée.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.