Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Cabane du chasseur dans Crimson Desert ?

Pour rejoindre les Ruines de la Cabane du chasseur de Crimson Desert, ouvrez votre map et rendez-vous légèrement au-dessus le « A » de Hernand, à quelques mètres au nord-ouest de l’inscription « Haunted Hill ».

Vous arriverez à un cimetière avec un mausolée surélevé. Avant de commencer l’énigme, vous pouvez tout à fait sortir votre lanterne en visant le mausolée et ainsi lire le souvenir des lieux, « Tombe en bois de bouleau », avec le Visione. Notez aussi qu’il y a un Fragment de trésor 10 dans le renfoncement côté gauche du mausolée.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’énigme. Et rien de plus simple : vous avez des lanternes placées à gauche et à droite du mausolée et de son escalier, et il faut toutes les allumer. Seules deux sont éteintes. Face à l’escalier menant au mausolée, il s’agit de la première lanterne à gauche, au pied de l’escalier, et de la lanterne la plus à droite vers des tombes.

Une fois les deux lanternes rallumées, le mausolée laissera apparaître une ouverture derrière laquelle se trouve une Stèle de l’Abysse et son artefact abyssal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.