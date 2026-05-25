Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
Dans quelques jours débutera le bal annuel des conférences et l’un des premiers rendez-vous à ne pas manquer est l’AG French Direct. C’est dans cette conférence centrée sur les jeux français et francophones que le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past dévoilera en exclusivité sa date de sortie. Une nouvelle bande-annonce est attendue.
Un metroidvania à surveiller
Déjà présenté l’année passée, Maseylia : Echoes of the Past va faire son retour cette année dans l’AG French Direct. Ce metroidvania 3D développé par Sol Brothers, propose une aventure où l’on devra explorer différents biomes aux environnements variés où il faudra bien fouiller les recoins pour dénicher des secrets et autres chemins cachés. Pour cela, on pourra compter sur notre personnage qui débloquera différentes capacités, comme un dash à 360 degrés, ou encore cette compétence qui permet de traverser la matière, le tout avec une direction artistique très accrocheuse.
Ces dernières semaines, le studio avait annoncé avoir retravaillé le système de cartes pour rendre la navigation plus claire et intuitive et avait refaçonné certains aspects visuels. Ce sera donc l’occasion de découvrir les avancées avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui sera diffusée pendant la conférence. Mieux encore, la date de sortie sera dévoilée, et il se pourrait bien que l’attente ne soit plus très longue.
A cette occasion, le développeur nous partage quelques images conceptuelles en exclusivité. Si vous voulez ne rien manquer, rendez-vous ce mercredi 27 mai à 18 heures pour l’AG French Direct où vous pourrez trouver Maseylia : Echoes of the Past. Le jeu vise une sortie sur PC et consoles.