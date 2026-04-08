Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la gorge de Valaubois dans Crimson Desert ?

L’emplacement des Ruines de la gorge de Valaubois est simple à identifier puisqu’il suffit de regarder la map et se diriger près du « D » de Dewhaven, dans la région de Délésyie.

En arrivant sur place, la zone du puzzle est inondée. Face au bassin, faites demi-tour et laissez-vous tomber en contrebas pour apercevoir une petite brèche au mur. Faites une Entaille circulaire avec R1+R2/RB+RT pour casser le mur et faire s’écouler l’eau.

Retournez ensuite au bassin pour constater que l’eau a disparu. Descendez pour commencer le puzzle consistant à redistribuer de l’énergie en enfonçant des plaques. Observez le mur du fond et ses quatre plaques murales. Avec un Coup de paume : Transférer ou un coup de paume classique tout en étant agrippé, enfoncez la plaque toute à gauche, puis celle tout à droite.

Tournez ensuite la tête sur la droite pour apercevoir un autre mur composé cette fois de trois lignes de trois plaques. Enfoncez la plaque de gauche de la ligne du milieu puis la plaque de droite de la ligne du haut.

Terminez par le mur en face, composé ici de trois lignes de cinq plaques. Vu qu’il y a besoin d’enfoncer quatre plaques, fiez-vous à nos captures d’écran ci-dessous pour voir l’ordre précis.

Après avoir enfoncé correctement les trois séries de plaques de ces Ruines anciennes, le mur du fond va disparaître pour vous donner accès à la Stèle de l’Abysse de la zone.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.