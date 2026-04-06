Quelle est la solution du puzzle des Ruines des Montagnes du Bouclier royal dans Crimson Desert ?

Loin au nord de la région de Déméniss, à l’ouest de Tariv, les bois renferment les Ruines des Montagnes du Bouclier royal. Attention, en approchant de la destination, des Guerriers d’argile de Hexe viendront vous attaquer. Débarrassez-vous donc de toute menace avant d’espérer continuer.

Une fois le calme revenu, remarquez la Stèle de l’Abysse éteinte, au pied d’un arbre. Devant la stèle, un petit pot d’argile est posé au sol. Le but ici est de réaliser une pile de pots en ramassant les autres pots autour de votre position.

Cependant, vérifiez bien que le pot que vous ramassez est parfaitement régulier et bien arrondi. Sinon, un mauvais pot finira par se casser et fera s’effondrer la pile.

Au bout de trois pots parfaits placés correctement, la Stèle de l’Abysse s’allumera, et l’artefact abyssal sera vôtre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.