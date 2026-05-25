Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Comme toutes les semaines, place à votre débrief hebdomadaire qui revient sur l’actualité brûlante (et c’est le bon adjectif pour la saison) de ces derniers jours. Une semaine qui était une nouvelle fois chargée alors que tous les éditeurs et les studios se préparent pourtant à dégainer des tas de showcases à l’occasion de la période estivale.
Au programme de votre débrief, on revient d’abord sur l’actualité chez Sony avec la fin de certains portages PC mais aussi la hausse du prix du PlayStation Plus, tandis qu’un State of Play tentera de nous faire oublier tout cela. Difficile d’oublier pour autant ce qu’il se passe chez Bungie, avec un Destiny 3 qui n’est pas dans les plans malgré la fin des mises à jour sur le deuxième épisode. On revient aussi sur l’actualité d’Embracer qui a annoncé un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert. Enfin, on fait le point sur toutes les informations de la dernière édition de Warhammer Skulls.
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA