Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer

18 mai 2026 à 16:08

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…