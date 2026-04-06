Quelle est la solution du puzzle des Ruines des Plaines dorées dans Crimson Desert ?

Entre la Carrière de Calcimain et le Rucher de Boimiel, au nord de la région de Déméniss, vous tomberez sur les Ruines des Plaines dorées.

Le puzzle ici fonctionne sur le même principe que celui des Ruines des Plaines du soleil levant. Pour faire simple, quatre statues sont placées autour d’un petit pilier central, et il faut les faire pivoter de sorte qu’elles regardent en direction de ce pilier.

Avant toute chose, commencez par brûler les ronces qui cachent la quatrième statue. Pour ce faire, brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière.

Visez les ronces derrière le pilier central et attendez qu’elles soient réduites en cendre. Ensuite, fiez-vous à notre numérotation des statues montrée ci-dessous, allant de 1 à 4, et suivez l’ordre de pivotage de ces statues suivant.

Commencez par aller derrière la statue n°3 et examinez-la avec la touche Carré/X. Pivotez-la pour que la statue regarde le centre du pilier central. Maintenant, mettez-vous derrière la statue n°4 et pivotez-la sur la gauche jusqu’à ce que la statue n°2 regarde vers le pilier central.

Enfin, faites pivoter la statue n°1 pour qu’elle et la statue n°4 regardent le centre. La Stèle de l’Abysse va se révéler, et vous pourrez ramasser l’artefact abyssal en son creux.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.