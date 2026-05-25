Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two

Cette année, Take-Two n’aura d’yeux que pour GTA 6

Take-Two compte uniquement sur la sortie de GTA 6 pour enregistrer une année fiscale record, c’est pourquoi il n’a guère besoin de publier certaines de ses cartouches durant ces prochains mois. Si l’on se fie au rapport qui a été publié (souligné sur Reddit), durant l’année 2026-2027 (d’avril 2026 à mars 2027), l’éditeur ne sortira que six autres jeux en plus de celui de Rockstar. Parmi ces jeux, on retrouve deux titres mobiles, mais aussi 3 jeux de sports, à savoir NBA 2K27, PGA Tour 2K27 et WWE 2K27. Le dernier titre n’est autre qu’une « platform extension », soit un portage.

Vous l’aurez compris, Judas ne correspond à aucune des descriptions ici. Autrement dit, le titre de Ken Levine ne devrait pas sortir avant mars 2027. Les perspectives sont un peu meilleures pour les deux années fiscales suivantes, étant donné que durant ce laps de temps, Take-Two prévoit la sortie de 3 « Core New IP », autrement dit de nouvelles licences importantes. C’est par ce terme que Judas est désigné dans le rapport. On peut donc espérer une sortie du jeu entre avril 2027 et mars 2029. Si, bien entendu, les plans ne changent pas.