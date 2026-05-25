Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two

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Révélé fin 2022, Judas commence peu à peu à devenir une vraie petite arlésienne. Si Ghost Story Games se montre un peu plus loquace ces derniers temps en partageant quelques détails sur le jeu, le studio n’a rien de très neuf à nous montrer et la sortie du jeu ne semble pas se rapprocher. Et d’après le dernier bilan financier de Take-Two, ce n’est pas encore pour cette année.

Judas

Cette année, Take-Two n’aura d’yeux que pour GTA 6

Take-Two compte uniquement sur la sortie de GTA 6 pour enregistrer une année fiscale record, c’est pourquoi il n’a guère besoin de publier certaines de ses cartouches durant ces prochains mois. Si l’on se fie au rapport qui a été publié (souligné sur Reddit), durant l’année 2026-2027 (d’avril 2026 à mars 2027), l’éditeur ne sortira que six autres jeux en plus de celui de Rockstar. Parmi ces jeux, on retrouve deux titres mobiles, mais aussi 3 jeux de sports, à savoir NBA 2K27, PGA Tour 2K27 et WWE 2K27. Le dernier titre n’est autre qu’une « platform extension », soit un portage.

Vous l’aurez compris, Judas ne correspond à aucune des descriptions ici. Autrement dit, le titre de Ken Levine ne devrait pas sortir avant mars 2027. Les perspectives sont un peu meilleures pour les deux années fiscales suivantes, étant donné que durant ce laps de temps, Take-Two prévoit la sortie de 3 « Core New IP », autrement dit de nouvelles licences importantes. C’est par ce terme que Judas est désigné dans le rapport. On peut donc espérer une sortie du jeu entre avril 2027 et mars 2029. Si, bien entendu, les plans ne changent pas.

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Jaquette de Judas
Judas
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Date de sortie : N/C

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L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

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