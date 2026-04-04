Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Zone de confluence de Halssius dans Crimson Desert ?

Pour trouver les Ruines de la Zone de confluence de Halssius, il suffit de se rendre à quelques dizaines de mètres au sud-est de la Maison de soins de Saint-Halssius, que vous visitez pour la première fois dans le chapitre III.

Arrivé dans les Ruines anciennes, vous voyez une grande statue centrale, au milieu d’une plaque circulaire géante. Autour de cette plaque sont disposées des statues portant chacune un symbole doré. Avancez vers la statue pour que la plaque s’active et qu’un laser soit tiré vers une statue qui tient une espèce de bouclier ovale avec un trou à chaque extrémité.

Autour de la plaque centrale se trouve un petit pilier noir lié à un cadran. Le but va être de placer ce cadran sur le symbole relié à la statue touchée par le laser. Enfoncez votre épée dans le pilier noir en effectuant une Perforation avec R1+Triangle/RB+Y, et vous pourrez déplacer le cadran sur la gauche ou la droite.

Débarrassez la plaque des deux piliers échoués dessus en les soulevant avec une Prise de la Nature (Triangle+Rond/Y+B) puis en les écrasant plus loin.

Ensuite, perforez le pilier et tournez vers la gauche jusqu’à ce que le rectangle du cadran entoure le symbole de bouclier ovale. Lorsque c’est le cas, retirez votre épée pour qu’une lumière jaillisse du symbole.

La plaque va alors faire apparaître une deuxième série de symboles, et la statue va éclairer non pas une mais trois statues : celle qui tient une balance, celle qui tient un instrument de musique, et celle qui tient une cruche.

Sur la plaque, repérez le grand symbole de balance accompagné des symboles d’instrument de musique et de cruche côte à côte. Perforez le pilier noir et déplacez le cadran pour englober ces trois symboles. Ceux-ci vont alors s’illuminer et vont faire apparaître la troisième et dernière couche de plaque centrale.

La statue va quant à elle éclairer six statues : les deux statues de cheval, la statue au bouclier ovale, la statue à l’instrument de musique, la statue avec la balance et enfin la statue avec la cruche. Comme tout à l’heure, cherchez sur la plaque la succession de symboles correspondants.

Une fois les symboles localisés, et ils sont juste à côté du dernier positionnement du cadran, enfoncez votre lame dans le pilier pour englober les six symboles en même temps. Retirez votre arme lorsque vous y êtes, et une dernière lumière dorée viendra s’échapper des symboles, déverrouillant l’accès à la Stèle de l’Abysse et son artefact abyssal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.