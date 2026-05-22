EA Sports FC 26 propose la Team Of The Season Ultime

TOTS Ultime !

EA Sports FC 26 nous propose l’équipe type de la saison ultime. Toutes les meilleures joueuses et tous les meilleurs joueurs de toutes les Team Of The Season sont donc maintenant disponibles, un régal ! Si jamais vous avez raté ou si vous êtes curieux de vous rappeler les autres membres, vous pouvez revoir les TOTS de la semaine dernière.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Yamal (97), Bruno Fernandes (97), Vitinha (97), Kane (97), Modric (97), Pina (97), Chawinga (97), Messi (96), Mbappé (96), Olise (96), Haaland (96), Dimarco (96), Mata (96), Putellas (96), Mariona (96), Ronlado (95), Dembélé (95) ou encore Karchaoui (95).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.