Quelle est la solution du puzzle des Ruines du Caveau aux hurlements dans Crimson Desert ?

Vous trouverez les Ruines du Caveau aux hurlements à l’ouest de la Ferme de Bourg-en-Bruissant, légèrement au sud du « D » de Déméniss lorsque l’on regarde la map.

En arrivant sur place, vous tomberez devant des ruines, certes, mais l’énigme vous attend sous terre. Cherchez donc une échelle qui mène au niveau inférieur.

Descendez les escaliers et faites attention au moment de traverser une nouvelle pièce : des pics jailliront du sol si vous passez sur la plaque devant vous. Sprintez pour arriver en face sans prendre de dégâts. De l’autre côté, accroupissez-vous et vous arriverez dans la salle de la Stèle de l’Abysse.

Pour l’activer, il faut entrer dans chacune des trois salles voisines et tourner une plaque murale pivotante représentant un symbole. Attention, les salles gauche et droite activeront un piège si vous touchez le fil juste derrière la porte. Pensez à trancher avec l’épée ou à couper avec une flèche de votre arc pour entrer en sécurité.

Pour savoir dans quel sens tourner ces plaques, vous trouverez l’emplacement des symboles associés sur une fresque peinte dans la salle de gauche (lorsque vous entrez dans la pièce centrale où il y a la Stèle de l’Abysse). Cette fresque représente une partie du monde ouvert autour de votre position, et les symboles seront visibles sur des épouvantails aux emplacements indiqués.

Mais pour vous épargner la recherche, retrouvez dans nos captures d’écran ci-dessous comment tourner les plaques des trois salles avec, dans l’ordre, la plaque de la salle de gauche, celle de la salle au fond puis celle de la salle de droite.

Dès que les plaques seront tournées dans le bon sens, la Stèle de l’Abysse s’activera, symbole de la réussite de cette épreuve. Vous récupérerez aussi le Souvenir de tourmente, indiquant les emplacements d’endroits secrets de Déméniss lorsque vous l’activerez depuis l’inventaire.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.