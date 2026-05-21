Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sera un nouveau jeu d’action et de plateforme en 2D édité par Dotemu

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La licence Warhammer est si prolifique côté jeu vidéo qu’elle a droit à son propre rendez-vous dédié à la chose. Le Warhammer Skulls s’est tenu aujourd’hui pour nous tenir informés de tous les jeux en préparation dans cet univers, et parmi eux, on a pu en déceler un petit nouveau assez étonnant, puisque la licence s’en va ici chez Dotemu avec un jeu de plateforme en 2D.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Un petit air Tails of Iron ?

On découvre donc Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, qui est un jeu d’action et de plateformes en 2D développé par le studio français Old Skull Games (Cryptical Path) sous la houlette de Dotemu.

Un regard franco-français donné sur cette licence, avec un titre qui prend cette fois-ci le point de vue des Skavens puisque vous allez ici incarner un membre de cette faction, sous les traits de l’assassin Vihneek. Ce dernier cherche à faire ses preuves auprès des dirigeants du clan Eshin, et il se montrera implacable envers ceux qui lui barreront la route. Un postulat intéressant dans la mesure où l’on pourra découvrir un peu plus comment fonctionnent les Skavens de l’intérieur, le tout dans un univers décidément très sombre, comme le montre la première bande-annonce.

On pourra ici se faufiler dans l’ombre pour atteindre nos objectifs tout en plaçant de nombreux pièges afin de nous débarrasser de certains adversaires. L’environnement sera notre allié, et il faudra l’exploiter avec intelligence pour parvenir à notre but.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster n’a pas encore de date précise à nous communiquer si ce n’est qu’il sortira en 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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