Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sera un nouveau jeu d’action et de plateforme en 2D édité par Dotemu

Un petit air Tails of Iron ?

On découvre donc Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, qui est un jeu d’action et de plateformes en 2D développé par le studio français Old Skull Games (Cryptical Path) sous la houlette de Dotemu.

Un regard franco-français donné sur cette licence, avec un titre qui prend cette fois-ci le point de vue des Skavens puisque vous allez ici incarner un membre de cette faction, sous les traits de l’assassin Vihneek. Ce dernier cherche à faire ses preuves auprès des dirigeants du clan Eshin, et il se montrera implacable envers ceux qui lui barreront la route. Un postulat intéressant dans la mesure où l’on pourra découvrir un peu plus comment fonctionnent les Skavens de l’intérieur, le tout dans un univers décidément très sombre, comme le montre la première bande-annonce.

On pourra ici se faufiler dans l’ombre pour atteindre nos objectifs tout en plaçant de nombreux pièges afin de nous débarrasser de certains adversaires. L’environnement sera notre allié, et il faudra l’exploiter avec intelligence pour parvenir à notre but.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster n’a pas encore de date précise à nous communiquer si ce n’est qu’il sortira en 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.