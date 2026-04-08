Comment résoudre l’énigme des Ruines de la falaise de Valaubois – Crimson Desert

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Si la plupart des énigmes de Crimson Desert se résolvent en quelques actions, ou tout du moins via un cheminement clair, d’autres proposent des mécanismes qui nécessitent de se creuser particulièrement les méninges pour les activer comme il faut. Dans les Ruines de la falaise de Valaubois, de l’énergie doit être redistribuée via trois dispositifs. On vous montre comment y arriver facilement et rapidement.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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