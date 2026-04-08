Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la falaise de Valaubois dans Crimson Desert ?

Les Ruines de la falaise de Valaubois se cachent à l’ouest de la région de Délésyie et du Camp de bûcherons de Havrerose.

L’accès aux ruines est bloqué par des ronces. Pour les brûler, brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière. Visez ensuite l’intégralité des ronces et attendez bien que tout réduit en cendre pour descendre les escaliers et ainsi manœuvrer tranquillement.

À présent, trois mécanismes sont reliés à la distribution d’énergie. Commencez par vous occuper du mécanisme du fond, qui contient quatre plaques murales. Enfoncez la troisième plaque en partant de la gauche grâce à un Coup de paume : Transférer ou un coup de paume classique en grimpant sur la plaque.

Tournez ensuite la tête vers la droite pour vous occuper de trois lignes de trois plaques chacune. Regardez nos captures ci-dessous pour voir dans quel ordre appuyer sur les plaques avec vos coups de paume et ainsi redistribuer l’énergie.

Occupez-vous enfin du mur opposé contenant trois lignes de cinq plaques chacune. Là encore, des images valent mille mots et on vous conseille d’observer nos images ci-dessous pour voir dans quel ordre appuyer sur les plaques.

Une fois que l’énergie est redistribuée correctement sur les trois mécanismes, le mur du fond de la zone disparait pour laisser place à la Stèle de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.