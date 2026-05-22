La licence Crazy Taxi pourrait bien faire son retour d’ici peu, un premier teaser a été diffusé

Geoff a sans doute passé la commande

Si l’on affirme cela, c’est parce que les réseaux sociaux de la licence Crazy Taxi viennent de se réveiller. Le compte Twitter du jeu n’avait pas été actif depuis 2019, mais il a été réactivé cette nuit avec la diffusion de ce que l’on appellera un premier teaser (reposté par Gematsu) pour le retour de la saga. Ne vous attendez pas à grand-chose ici, il s’agit simplement d’un panneau lumineux de taxi qui s’éclaire lentement.

Pas d’images de gameplay ou autre en vue, mais cela suffit pour laisser penser qu’une annonce et bel et bien imminente. Pour rappel, ce projet Crazy Taxi avait été annoncé en 2023, lorsque SEGA avait montré qu’il souhaitait remettre au goût du jour certaines licences oubliées. Jusqu’ici, seule la série Shinobi a eu droit à un vrai retour avec Shinobi: Art of Vengeance. On s’attend désormais à ce que ce Crazy Taxi fasse un crochet du côté du Summer Game Fest où lors de l’une des autres conférences estivales.