Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
La température pourrait nous faire croire que l’été est déjà là, et pourtant. Vous n’aurez peut-être pas envie d’allumer votre PC ou vos consoles cette semaine, mais la tentation sera sans doute grande étant donné que ces prochains jours seront rythmés par quelques sorties à ne pas manquer.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, tous les projecteurs seront braqués sur la sortie de 007 First Light, le James Bond d’IO Interactive qui tentera de nous prouver qu’il sait faire autre chose que des jeux Hitman. On pourra également découvrir le Sims-like Paralives, tout en jouant enfin à Mina the Hollower après des mois de retard.
Mais le rendez-vous important de la semaine sera bien entendu l’AG French Direct qui aura lieu ce 27 mai à 18 heures, avec une émission où vous découvrirez des tas de jeux français, dont certains sortiront dans la foulée ou disposeront de démos.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
25 mai
- Paralives (PC, accès anticipé)
- Enter the Chronosphere (PC, accès anticipé)
26 mai
- Yerba Buena (PC, PS5, Xbox Series)
- Realm of Ink (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Switch)
- Romestead (PC, accès anticipé)
- World of Tanks: Heat (PC, PS5, Xbox Series)
27 mai
- 007 First Light (PC, PS5, Xbox Series)
- Sydless (PC)
- Echo Generation 2 (PC, Xbox Series)
- Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (PC)
28 mai
- Nickelodeon Extreme Tennis: Next! (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Lollipop Chainsaw RePOP (Switch 2)
- Story of Seasons: Grand Bazaar (PS5, Xbox Series)
- Bluey’s Quest for the Gold Pen (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Switch 2, Switch)
- Stray (Switch 2)
- Crashout Crew (PC, Xbox Series)
- One Move Away (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
29 mai
- Mina the Hollower (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Frontier Legends (PC, accès anticipé)
- My Little Puppy (PS5, Switch 2)
- Little Nightmares I & II Enhanced Edition (Switch 2)