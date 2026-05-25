Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, tous les projecteurs seront braqués sur la sortie de 007 First Light, le James Bond d’IO Interactive qui tentera de nous prouver qu’il sait faire autre chose que des jeux Hitman. On pourra également découvrir le Sims-like Paralives, tout en jouant enfin à Mina the Hollower après des mois de retard.

Mais le rendez-vous important de la semaine sera bien entendu l’AG French Direct qui aura lieu ce 27 mai à 18 heures, avec une émission où vous découvrirez des tas de jeux français, dont certains sortiront dans la foulée ou disposeront de démos.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

25 mai

26 mai

27 mai

28 mai

29 mai