Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio

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Activision avait déclaré vouloir offrir une vraie rupture dans le rythme des sorties des jeux Call of Duty, en arrêtant les sorties consécutives des épisodes issus de Modern Warfare ou de Black Ops. Tout laisse cependant à penser que le prochain jeu de la saga sera un Modern Warfare 4, sauf si Infinity Ward nous mène en bateau. Le studio prend en tout cas la parole aujourd’hui pour nous assurer de son engagement concernant ce prochain opus.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Rendez-vous au Xbox Games Showcase ?

Le studio a posté un message sur ses réseaux sociaux qui ne dit que peu de choses du prochain Call of Duty, si ce n’est qu’il sera à l’image de l’état d’esprit du studio, c’est-à-dire « déterminé, audacieux, implacable » :

« Nous sommes Infinity Ward. Nous créons des expériences de combat viscérales et immersives qui marquent les esprits. Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour notre studio, nous nous concentrons sur ce qui nous définit : la passion, la précision, l’obsession et une volonté inébranlable de créer le meilleur divertissement du secteur. Notre prochain jeu est le fruit de cet état d’esprit. Déterminé. Audacieux. Implacable. Conçu par une équipe qui repousse les limites de chaque détail, de chaque système, de chaque instant. Au nom de toute l’équipe d’IW, nous sommes fiers du travail accompli et impatients de le partager enfin avec vous. »

Tout porte à croire que ce « prochain chapitre » sera révélé lors du Xbox Games Showcase qui se tiendra le 7 juin prochain. Un épisode qui aura une sacrée pression sur les épaules étant donné que Black Ops 7 n’a pas été un succès colossal à l’échelle de la série, alors que Xbox compte plus que jamais sur la licence pour remettre un peu d’argent dans les caisses. On sait en tout cas que ce prochain épisode ne sortira pas sur la précédente génération de consoles, ce qui pourrait effectivement amorcer un début de changement pour la saga.

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Jaquette de Call of Duty: Modern Warfare III
Call of Duty: Modern Warfare III
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