Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio

Rendez-vous au Xbox Games Showcase ?

Le studio a posté un message sur ses réseaux sociaux qui ne dit que peu de choses du prochain Call of Duty, si ce n’est qu’il sera à l’image de l’état d’esprit du studio, c’est-à-dire « déterminé, audacieux, implacable » :

« Nous sommes Infinity Ward. Nous créons des expériences de combat viscérales et immersives qui marquent les esprits. Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour notre studio, nous nous concentrons sur ce qui nous définit : la passion, la précision, l’obsession et une volonté inébranlable de créer le meilleur divertissement du secteur. Notre prochain jeu est le fruit de cet état d’esprit. Déterminé. Audacieux. Implacable. Conçu par une équipe qui repousse les limites de chaque détail, de chaque système, de chaque instant. Au nom de toute l’équipe d’IW, nous sommes fiers du travail accompli et impatients de le partager enfin avec vous. »

Tout porte à croire que ce « prochain chapitre » sera révélé lors du Xbox Games Showcase qui se tiendra le 7 juin prochain. Un épisode qui aura une sacrée pression sur les épaules étant donné que Black Ops 7 n’a pas été un succès colossal à l’échelle de la série, alors que Xbox compte plus que jamais sur la licence pour remettre un peu d’argent dans les caisses. On sait en tout cas que ce prochain épisode ne sortira pas sur la précédente génération de consoles, ce qui pourrait effectivement amorcer un début de changement pour la saga.