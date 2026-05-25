Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »

Broken Ranks continue d’étoffer son endgame

Après s’être essayé au Roguelite l’année dernière, le MMORPG polonais revient à du contenu plus traditionnel. Cette mise à jour nous emporte dans le Monastère de l’Ordre de l’Aube Oubliée, un ancien ordre de chevaliers mystérieusement disparu après une nuit particulièrement sombre. Les joueurs de niveau 140 devront traverser cette nouvelle zone appelée “les terres du Monastère”, affronter des ennemis élites et découvrir les secrets cachés derrière la corruption de ce lieu maudit.

Au centre de cette nouvelle aventure se trouve Volkhard, un nouveau boss endgame conçu pour les personnes les mieux équipés dans le jeu. Whitemoon Games précise que “In Cold Blood” vise les joueurs les plus investis de Broken Ranks. Le donjon nécessite non seulement de solides capacités de combat, mais aussi de résoudre différentes énigmes pour progresser. Le studio insiste sur le fait que la force brute seule ne suffira pas. Ceux capables de vaincre Volkhard pourront obtenir quatre nouveaux équipements légendaires et montrer les muscles en ligne.

Par contre, l’accès au contenu sera encadré par un système de tickets hebdomadaires. Chaque mercredi, il vous sera possible de récupérer jusqu’à sept entrées pour la semaine. Ces accès devront être fabriqués à l’aide d’or et de composants spécifiques. Au-delà du boss principal, la mise à jour ajoute :

une nouvelle quête secondaire liée à Volkhard

de nouveaux ennemis champions

des défis inédits

une quête quotidienne supplémentaire

Si vous êtes un vétéran sur le MMO, il ne vous reste plus qu’à retrousser vos manches et compléter ces nouveaux défis le plus vite possible afin d’impressionner les développeurs et satisfaire votre égo.