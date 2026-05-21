C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin

Clap de fin pour le jeu, qui arrête ses mises à jour de contenu

Destiny 2 ne va pas fermer ses serveurs, mais c’est la fin des grandes nouveautés pour le jeu. Bungie annonce ce soir que la prochaine mise à jour majeure du jeu prévue pour le 9 juin sera aussi la dernière, afin que le studio puisse se concentrer sur ses prochains jeux :

« Alors que Bungie se tourne vers un nouveau départ, nous allons commencer à travailler sur nos prochains jeux. C’est pourquoi, le 9 juin 2026, nous publierons la dernière mise à jour de contenu pour Destiny 2, marquant ainsi le début de cette nouvelle aventure pour notre studio. Bien que le développement actif touche à sa fin, nous veillerons à ce que Destiny 2 reste jouable, tout comme le premier Destiny l’est aujourd’hui. De nombreux changements apportés à cette ultime mise à jour visent à faire de Destiny 2 un lieu accueillant pour les joueurs qui souhaitent y revenir. »

Cette mise à jour Monument of Triumph permettra d’offrir une conclusion à toutes ces aventures, avec de nouveaux défis permettant d’obtenir tout un tas d’objets in-game. Bungie a listé tous les changements et les nouveautés qui seront apportés via cette update, comme un Panthéon 2.0, le retour des courses de véhicules et plein d’autres détails que vous retrouverez sur le site officiel.

Reste maintenant à savoir sur quoi le studio travaille. La logique pourrait nous orienter vers un Destiny 3, mais la marque semble tout de même connaître un essoufflement aujourd’hui. On ne pariera pas non plus sur une longue survie pour Marathon, qui a peu de chances de tenir aussi longtemps que Destiny 2 (neuf ans tout de même) à moins d’un miracle.