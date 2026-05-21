C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin

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Destiny 2 aura longtemps été le fer de lance de Bungie. Mais depuis quelque temps, le jeu service affiche des résultats moins clinquants, avec une communauté qui est moins tendre avec le studio et les dernières mises à jour, ces dernières ayant pu décevoir. La sortie de Marathon n’a rien arrangé puisque Bugie n’a pas pu se refaire une santé financière étant donné que le jeu ne rencontre pas un succès tonitruant. Le studio a même fait figure de mauvais élève au dernier bilan de Sony, en enregistrant une dépréciation importante. Toutes ces choses mises bout à bout font que Bungie a besoin de passer à autre chose, et décide donc que l’aventure Destiny 2 doit prendre fin.

Destiny 2

Clap de fin pour le jeu, qui arrête ses mises à jour de contenu

Destiny 2 ne va pas fermer ses serveurs, mais c’est la fin des grandes nouveautés pour le jeu. Bungie annonce ce soir que la prochaine mise à jour majeure du jeu prévue pour le 9 juin sera aussi la dernière, afin que le studio puisse se concentrer sur ses prochains jeux :

« Alors que Bungie se tourne vers un nouveau départ, nous allons commencer à travailler sur nos prochains jeux. C’est pourquoi, le 9 juin 2026, nous publierons la dernière mise à jour de contenu pour Destiny 2, marquant ainsi le début de cette nouvelle aventure pour notre studio. Bien que le développement actif touche à sa fin, nous veillerons à ce que Destiny 2 reste jouable, tout comme le premier Destiny l’est aujourd’hui. De nombreux changements apportés à cette ultime mise à jour visent à faire de Destiny 2 un lieu accueillant pour les joueurs qui souhaitent y revenir. »

Cette mise à jour Monument of Triumph permettra d’offrir une conclusion à toutes ces aventures, avec de nouveaux défis permettant d’obtenir tout un tas d’objets in-game. Bungie a listé tous les changements et les nouveautés qui seront apportés via cette update, comme un Panthéon 2.0, le retour des courses de véhicules et plein d’autres détails que vous retrouverez sur le site officiel.

Reste maintenant à savoir sur quoi le studio travaille. La logique pourrait nous orienter vers un Destiny 3, mais la marque semble tout de même connaître un essoufflement aujourd’hui. On ne pariera pas non plus sur une longue survie pour Marathon, qui a peu de chances de tenir aussi longtemps que Destiny 2 (neuf ans tout de même) à moins d’un miracle.

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Jaquette de Destiny 2
Destiny 2
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Date de sortie : 06/09/2017

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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