Quelle est la solution du puzzle des Ruines des Plaines du soleil levant dans Crimson Desert ?

Direction le sud de la région d’Hernand et le Manoir de Clairval. Au sud de ce manoir se cachent les Ruines des Plaines du soleil levant.

Ces ruines se cachent si bien qu’il faut d’abord brûler les ronces qui sont susceptibles de vous empêcher de les rejoindre. Une fois le chemin dégagé, vous faites face à quatre statues réunies autour d’un petit pilier central. Il faut faire en sorte que toutes soient tournées vers le centre.

Problème, en bouger une a des incidences sur les autres. Fiez-vous à nos captures d’écrans ci-dessus : nous numérotons les statues de 1 à 4 en regardant les statues en direction du sud-est.

Placez-vous derrière la statue n°2 et examinez-la avec Carré/X pour la faire pivoter. Faites-la tourner jusqu’à ce qu’elle regarde le pilier central. Allez ensuite voir la statue n°1, qui fera aussi bouger la statue n°3, et faites-la tourner vers la gauche pour que la statue n°3 regarde le pilier central.

Enfin, examinez la statue n°4 jusqu’à ce qu’elle regarde le pilier central. Vous ferez bouger dans le même temps la statue n°1 qui finira, elle aussi, par regarder le pilier. Lorsque toutes les statues seront tournées vers le centre, le pilier central va laisser place à la Stèle de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.