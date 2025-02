Guide Avowed

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Avowed. Notez que cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Histoire principale

Sur d’étranges rivages

Un message venu de loin

Une fin regrettable

En cours de rédaction…

Quêtes secondaires

Entre quatre murs

Une armure pour les étendues sauvages

Cartographe des Terres Vivantes : Rivaube

Plan d’évasion

Lumière précieuse

Marcheur de l’aube

La discrétion d’une dame

Suoles perdues

L’appel du passé

En cours de rédaction…

FAQ Avowed

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Avowed. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation d’Avowed

Avowed se présente comme un jeu de rôle, autrement appelé RPG dans le jargon vidéoludique. Édité sous la bannière de Xbox Game Studios, le titre est développé par Obsidian Entertainment, un studio américain à qui l’on doit notamment The Outer Worlds, Grounded ou encore Pillars of Eternity. Un duo de jeux qui prête justement son lore dans une toute nouvelle aventure en stand alone prenant place après les évènements du second opus, Obsidian ayant choisi de troquer la vue isométrique pour celle à la première personne.

Avowed transporte donc le joueur dans une région inédite du monde d’Eora, en l’an 2831, où il incarne un émissaire de l’Aedyr chargé de mener l’enquête sur le Malrêve, et d’éradiquer cette mystérieuse épidémie en train de corrompre les âmes sur une île lointaine des Terres Vivantes. Ce qui ne sera pas forcément au goût de certains protagonistes, imposant alors la lourde tâche de faire des choix, non sans impacter le déroulement de l’aventure. Quant à l’heure de se défendre sur ces terres hostiles, le jeu offre un large panel d’armes d’autant plus qu’il est possible de les combiner avec des sorts, sans oublier le soutien d’un fidèle compagnon disposant de ses propres compétences. Autrement dit, « les espoirs d’un empire reposent sur vous »…

Quand et où sort Avowed ?

Avowed sort le 18 février 2025 sur Xbox Series et sur PC, y compris sur le Xbox Game Pass.

Faut-il avoir joué à Pillars of Eternity avant de se lancer dans Avowed ?

Non. Il s’agit d’une expérience totalement autonome qui se contente de s’appuyer sur le lore de Pillars of Eternity en évoluant dans le même monde d’Eora. Et même si le titre regorge de références à des évènements passés ou à des personnages pour les connaisseurs, Obsidian affirme qu’il n’est pas nécessaire de les comprendre pour profiter de l’expérience sur Avowed. Les nouveaux joueurs sont donc les bienvenus.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Obsidian estime qu’il faudra environ 15h pour parcourir le jeu en ligne droite, en se concentrant sur l’histoire principale, tandis qu’il faudra en compter au moins le double pour venir à bout des quêtes secondaires en plus. Enfin, plus de 40h seront nécessaires pour viser le 100%.

Avowed propose-t-il différents modes de difficulté ?

Il existe 3 modes de difficulté :

Mode histoire : Idéal pour les joueurs qui préfèrent l’exploration et le développement narratif à la difficulté des combats, ces derniers étant à l’avantage des joueurs.

: Idéal pour les joueurs qui préfèrent l’exploration et le développement narratif à la difficulté des combats, ces derniers étant à l’avantage des joueurs. Mode facile : Requiert un minimum de stratégie et pardonne la plupart des erreurs en combat. Adapté aux joueurs découvrant le genre action-RPG.

: Requiert un minimum de stratégie et pardonne la plupart des erreurs en combat. Adapté aux joueurs découvrant le genre action-RPG. Mode normal : Requiert à la fois stratégie et efficacité, tout en pardonnant quelques erreurs lors des combats.

: Requiert à la fois stratégie et efficacité, tout en pardonnant quelques erreurs lors des combats. Mode difficile : Convient surtout aux joueurs recherchant un défi, car survivre exige une bonne optimisation statistique des équipements, des capacités et des améliorations.

: Convient surtout aux joueurs recherchant un défi, car survivre exige une bonne optimisation statistique des équipements, des capacités et des améliorations. Voie des damnés : Réservé aux joueurs à la recherche d’affrontements éprouvants en exigeant une planification de tous les instants mais aussi une optimisation poussée des configurations et des arsenaux, et surtout, de la persévérance.

A noter qu’il est possible de modifier la difficulté en cours de jeu via le menu des paramètres, dans l’onglet « Jeu ».

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 ou Intel i5-8400

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD RX 5700 ou NVidia GTX 1070 ou Intel Arc A580

DirectX : Version 12

Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i7-10700K

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD RX 6800 XT ou NVidia RTX 3080

DirectX : Version 12

Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible

Quelles sont les différentes éditions disponibles pour Avowed ?

Édition standard numérique – 79,99€

Le jeu de base

Édition Premium numérique – 99,99€

Le jeu de base

5 jours d’accès anticipé

2 packs de skins Premium (Eora Collection Set et Obsidian Collection Set)

Accès aux illustrations numériques et à la bande originale d’Avowed

Édition Premium Steelbook (physique) – 104,99€

Code numérique du jeu de base

5 jours d’accès anticipé

2 packs de skins Premium (Eora Collection Set et Obsidian Collection Set)

Accès aux illustrations numériques et à la bande originale d’Avowed

Boîtier Steelbook exclusif

Carte détaillée des Terres Vivantes

Où acheter Avowed au meilleur prix ?

En bref