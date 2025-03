Sauver le Vieux Felipe et récupérer ses recherches

Point de départ : L’Ambition de Maxim – Dépression de Felipe – Le Vieux Felipe

Ouvrez bien grand vos oreilles si vous avez l’occasion de passer par la Dépression de Felipe, et suivez alors les cris que vous entendez pour tomber sur un animancien, du nom de Felipe, et qui s’est malencontreusement retrouvé coincé dans un gouffre. Descendez prudemment à l’aide des plateformes et des racines pour le rejoindre et éliminez tous les ennemis pour sécuriser l’endroit.

Parlez ensuite au Vieux Felipe pour savoir comment il a atterri ici mais il est bien trop préoccupé à vous demander de retrouver ses recherches volées par des Sporelins, faisant ainsi l’objet d’un nouvel objectif. Acceptez de l’aider, puis grimpez sur la racine menant vers une entrée teintée de lumière violette pour affronter un autre groupe d’ennemis.

Un peu plus loin, ramassez un livre contenant les Recherches du Vieux Felipe sur le sol. Mais avant de retourner voir le Vieux Felipe, profitez-en pour prendre la Clé Rouillé sur le squelette et montez les escaliers à proximité pour déverrouiller une porte avec cette même clé. Dans cette petite salle, récupérez le contenu du coffre avant de mettre la main sur le bouclier unique « Soleil et Lune », gentiment calé dans son emplacement au mur.

Enfin, revenez sur vos pas pour rendre le livre au Vieux Felipe et toucher votre récompense.

Récompense : 550 pièces d’or

