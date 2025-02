Région de Rivaube

Emplacement : Entre la Guérite des Marches d’Émeraude et la Cale Précaire

Entrez dans la caverne indiquée sur votre carte, tournez à gauche et brûlez les ronces pour accéder à l’étage supérieur. Continuez pour arriver dans une salle où se trouve un levier, ignorez-le pour le moment et enflammez plutôt les ronces juste à côté. Actionnez ensuite le levier pour passer à la suite.

Traversez cet endroit débouchant sur une intersection, et allez à droite pour découvrir un autre levier, sauf que le dispositif semble cassé cette fois. De ce fait, ne vous occupez pas des ronces juste à côté de la grille par laquelle vous êtes entré et libérez plutôt le passage à droite. Ceci étant fait, tirez sur le baril rouge pour détruire le mur adjacent et dévoiler un générateur d’essence.

Il ne vous reste plus qu’à lancer une Graine de Lys Électrique sur chaque générateur d’essence, de part et d’autre de la porte, pour l’ouvrir et vous approcher de l’adra étranglé pour le purifier.

Récompense : Adra + EXP

En cours de rédaction…

