Retrouver Petru

Point de départ : Donjon de la Consolation – Quartier de Basalte – Capitaine Geofri

Parlez au capitaine Geofri pour démarrer votre enquête suite à la disparition de Petru, et commencez par aller interroger Mina, un nain que vous ne manquerez pas de retrouver au Réfectoire.

Quittez le Donjon de la Consolation et partez en direction du nord-ouest pour vous rendre à la Tour des Gardes Abandonnée. Entrez à l’intérieur par la partie effondrée du mur et faites un premier tour des lieux tout en éliminant les Xaurips, non sans récupérer quelques ressources au passage.

D’ailleurs, à ce sujet, profitez-en également pour ramasser la Clé en Fer Déformée dans un nid à l’étage inférieur, cette clé déverrouillant une porte au dernier étage, mais aussi un coffre contenant un anneau unique « Anneau de Supervision Supérieure », entre autres…

Sinon, montez sur le toit grâce à l’échelle et lisez le Journal Taché par l’Eau pour découvrir votre prochain objectif, celui de continuer votre enquête du côté de l’avant-poste de la forêt des Cendres, au nord-ouest de votre position.

Approchez alors du point indiqué par votre boussole pour faire la rencontre de Liviu, qui ne voit pas forcément votre présence dans les parages d’un très bon œil. Dès lors, vous avez le choix de passer en force ou de négocier avec elle.

Choix n°1 : Attaquer Liviu

Si la négociation tourne mal, vous pouvez employer la manière forte en attaquant Liviu et ses hommes. Après le combat, prenez la clé de la prison de l’avant-poste de la forêt des Cendres en fouillant son cadavre, ce qui vous laisse ensuite le champ libre pour aller retrouver Petrus dans sa cellule.

Choix n°2 : Négocier avec Liviu

Dans ce cas de figure, il faudra impérativement disposer de 12 points en détermination pour la convaincre de vous laisser passer.

Choix n°3 : Contourner Liviu et ses hommes

Liviu refusant fermement de vous laisser passer, coupez court à la discussion pour tenter de trouver discrètement un autre chemin. Partez alors vers la gauche et contournez le bâtiment en empruntant le chemin à gauche. Grimpez sur les plateformes rocheuses et infiltrez-vous à l’arrière du bâtiment, là où le mur est en partie écroulé et en prenant surtout bien soin de désarmer le fil tendu avant d’entrer à l’intérieur.

Avant d’aller plus loin, récupérez quelques ressources, notamment l’Adra Bàn dans le coffre, puis grimpez sur le rocher au milieu de la pièce pour atteindre le toit où se trouve d’ailleurs un fragment de totem. De là, descendez sur les rochers en contrebas pour rejoindre les escaliers et entrer dans l’avant-poste sans même alerter Liviu ni ses hommes.

Mais peu importe la manière, une fois à l’intérieur, avancez tout droit jusqu’à distinguer une cellule au loin et approchez pour parler au Garde Petru derrière les barreaux, avant de devoir faire face à un nouveau choix.

Choix n°1 : Libérer Petru

Si vous avez déjà tué Liviu à l’entrée de l’avant-poste, vous possédez déjà la clé dans votre inventaire.

Sinon, vous n’avez pas d’autre choix que de récupérer la clé de sa cellule par n’importe quel moyen. Retournez donc voir Liviu par le même chemin détourné afin de ne pas attirer son attention (car arriver dans son dos déclencherait automatiquement un combat), et demandez-lui sa clé. Chose qu’elle acceptera de vous donner seulement si vous disposez d’au moins 10 points en perception ou de 12 points en détermination. Sans cela, vous serez alors obligé de lui prendre de force.

Dans les deux cas, libérez ensuite Petru sur le champ pour obtenir votre récompense et mettre un terme à cette quête.

Récompense : Poignes Effroyables de Ninagauth + EXP

Choix n°2 : Abandonner Petru dans sa cellule

Que vous ayez la clé en votre possession ou non, vous pouvez également choisir de le laisser croupir dans sa cellule, ce qui ne sera pas au goût de vos compagnons, et vous n’obtiendrez aucune autre récompense que de l’expérience pour avoir terminé la quête.

Récompense : EXP

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur ce jeu.