Récupérer la météorite dans le lac

Il existe deux façons d’obtenir cette quête : soit en parlant à Josep Abaccio du côté des Fermes Côtières, soit en tombant directement sur le porteur d’offrandes au niveau d’un ponton du Lac Lakuna.

D’une façon ou d’une autre, cette quête vous emmène sur les bords de ce Lac Lakuna avec un seul et même objectif : récupérer la météorite au fond du lac. Alors n’ayez pas peur de vous mouiller, plongez dans l’eau et nagez en vous faufilant au milieu des racines pour atteindre le fond et ramasser la mystérieuse météorite. Et n’oubliez pas de surveiller votre jauge de respiration !

Mais à peine avez-vous sorti la tête de l’eau que vous remarquez que les revenants deviennent hostiles envers vous, et ce d’autant plus qu’ils ne sont pas seuls, accompagnés par des squelettes se joignant joyeusement à la bataille. Tuez alors tout ce qui bouge autour de vous pour ensuite avoir le choix de rapporter la météorite à Josep ou au porteur d’offrandes.

Choix n°1 : Donner la météorite à Josep

Retournez voir Josep aux Fermes Côtières pour lui remettre la météorite, et cela même au péril de sa vie. Hélas, il ne l’apprendra à ses dépens que plus tard… et même trop tard…

Récompense : Flûte de Pan d’Invocation + 550 pièces d’or + EXP

Choix n°2 : Donner la météorite au porteur d’offrandes

Rejoignez le porteur d’offrandes sur d’autres rivages, près des quais de Fior mes Ivèrno, pour lui remettre la météorite et empocher votre récompense. Vous pouvez également convenir d’un autre arrangement en lui demandant de vous prendre l’un de vos souvenirs, ce qui vous laisse ensuite la possibilité de donner la météorite à Josep pour terminer cette quête.

Récompense : 550 pièces d’or + EXP

N’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.