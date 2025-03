Retrouver la cartographe Fleccia dans les Marches d’Émeraude

Point de départ : Fier mes Ivèrno – Tableau des primes

Vous pouvez obtenir cette quête en allant consulter le tableau des primes sur la place de Fior mes Ivèrno. Lisez ensuite le rapport de Fleccia pour comprendre que la cartographe a disparu près d’une curieuse ruine que les habitants du coin appellent Naku Tedek, une destination faisant également l’objet de la quête principale « Sol ancien ». Alors, sans plus tarder, cap au sud-ouest de Fier mes Ivèrno ! En arrivant sur le site de Naku Tedek, la quête se met à jour en révélant l’emplacement de la zone de recherche sur votre carte.

Rendez-vous sur place en suivant votre boussole plein sud et repérez un cimetière à l’endroit indiqué sur notre carte ci-dessous. Non loin de là, au bord d’une falaise abrupte, vous retrouvez le corps sans vie de Fleccia. Il ne reste malheureusement plus grand-chose à faire si ce n’est de ramasser la carte à côté de son cadavre.

Retournez alors dans la Haute-Ville de Paradis pour la donner à Sanza, fidèle au poste, ou plutôt au comptoir de sa boutique, et en finir avec cette quête.

Récompense : Adra Eveillé + EXP

N’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.