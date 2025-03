Récupérer le reliquaire de Saint Waidwen

Point de départ : Sanctuaire de Naku Tedek – Alfons le lumineux

En entrant dans le sanctuaire de Naku Tedek pour la première fois dans le cadre de la quête principale « Sol ancien », vous croisez un personnage répondant au nom d’Alfons le lumineux. Parlez-lui pour obtenir cette quête et partez à la poursuite du bandit ayant pris la fuite en direction de la Clairière des Delemgans.

Bon… dégainez finalement votre arme, l’endroit étant peuplé de Xaurips, de Sporelins et de Delemgans, rien que ça ! Puis rejoignez la petite zone indiquée sur votre carte pour apercevoir une cavité souterraine.

Descendez prudemment pour tomber à nez avec le voleur, ou du moins ce qu’il en reste, ce qui vous donne l’occasion de récupérer facilement le reliquaire de Saint Waidwen à côté de son corps. Tant que vous y êtes, ramassez également le Journal du Voleur et interagissez avec la flèche Xaurip plantée dans son dos pour mieux comprendre l’origine de son acte, qui l’a finalement conduit à sa perte.

Revenez au sanctuaire de Naku Tedek pour discuter de tout ça avec Alfons, votre choix n’ayant aucune incidence sur la suite de votre aventure, et n’offrant pas de récompense supplémentaire.

Récompense : EXP

