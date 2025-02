Chasser les Xaurips de la cabane de Dehengen

Point de départ : Région de Rivaube – Jetée du Clavitaire – Dehengen (Difficulté : 1)

Partez alors en direction de l’ouest et traversez le Rivage Éclaté pour atteindre le Chalet de Dehengen. Profitez-en d’ailleurs pour ramasser des ressources et autres matériaux sur votre passage.

Déverrouillez la porte avec la clé et faites le ménage. Fouillez ensuite les lieux pour ramasser de la monnaie et quelques ressources sans oublier d’ouvrir le coffre. Puis interagissez avec la peinture murale brute et lisez le Journal de Dehengen posé sur la table dans la pièce juste à côté.

Revenez auprès de Dehengen pour en savoir plus sur ses découvertes. Vous pouvez alors lui conseiller d’apprendre à cohabiter avec le chef de guerre Xaurip, ou non en lui disant de se méfier.

Choix n°1 : Lui conseiller de cohabiter avec le chef de guerre Xaurip

Si vous optez pour cette solution, proposez à Dehengen de passer plus de temps avec le Xaurip, à moins de la laisser réfléchir par elle-même sur cette question. En guise de récompense, elle vous donne un anneau unique « Anneau de l’Aile Noire ».

Récompense : EXP + Anneau de l’Aile Noire

Choix n°2 : Lui dire de se méfier du chef de guerre Xaurip

Ici, à l’inverse, rappelez-lui qu’un Xaurip reste une bête capable de la tuer à n’importe quel moment, après quoi elle vous remerciera de l’avoir aidée malgré tout.

Récompense : EXP

