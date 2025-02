Restaurer la Balance de la Garante des Serments

Cette quête secondaire s’active automatiquement dès que vous mettez la main sur votre premier fragment de totem. Sinon, à la fin de la quête secondaire « Cartographe des Terres vivantes : Rivaube », dès que vous avez accès au Comptoir de Sanza dans la Haute-Ville de Paradis, vous pouvez également acheter une carte intitulée « Fragments d’écailles » révélant justement des indices sur l’emplacement de chaque fragment de totem contre 500 pièces d’or.

Trouver le Joyau de la Couronne Brisé

L’un des fragments de totem se trouve justement dans les parages, dans la boutique de Sanza. Poussez la porte à gauche du comptoir et prenez le Joyau de la Couronne Brisé sur le bureau en face de vous.

Trouver la Plaque d’Or des Serments

Allez donc jeter un œil du côté de la Main du Portier, à l’est de Paradis, pour repérer l’entrée d’une caverne.

Entrez à l’intérieur et plongez dans l’eau un peu plus loin pour ressortir de l’autre côté. Puis, dans le coin gauche, ramassez le fragment de totem « Plaque d’Or des Serments ».

Trouver le Cœur du Totem

Allez vous recueillir au Sanctuaire de Woedica, au nord-est de Paradis et profitez-en pour prendre le Cœur du Totem posé sur l’autel.

Trouver la Balance d’Or de l’Ordre

Partez en direction du nord depuis Paradis pour atteindre la Cache Pargrune, non loin du Camp de la Brande Envahissante.

Passez par l’ouverture du mur ébranlé et grimpez sur les différentes plateformes en bois pour prendre de la hauteur, puis continuez en montant les escaliers. Une fois en haut, désarmez le piège à deux reprises et préparez-vous à affronter quelques squelettes et des Lémures.

Empruntez ensuite les escaliers de gauche et revenez légèrement sur vos pas pour passer sous de grosses racines avant de vous retrouver face à un mur fragile. Utilisez une grenade pour le détruire et ouvrez le coffre sur la gauche pour mettre la main sur un objet unique « Les Bottes du Maçon ».

Puis, repérez un endroit vous permettant de grimper encore plus haut et servez-vous des planches en bois pour suivre un chemin menant à un passage permettant d’atteindre un creux dans la montagne. C’est là que vous pourrez récupérer un autre fragment du totem de Woedica, celui de la Balance d’Or de l’Ordre.

Trouver la Balance d’Or de la Justice

Tout d’abord, rendez-vous à l’est du Quartier du Marché de Paradis et repérez un mur où sont peintes des écritures, comme sur notre image ci-dessous. Longez ce mur par les escaliers pour arriver sur un grand balcon.

Regardez sur votre droite et grimpez sur l’échafaudage en bois de la maison rouge grâce aux caisses empilées sur la droite. Avancez sur les planches jusqu’à atteindre le rebord d’un autre balcon auquel vous allez devoir vous agripper. Partez à gauche, avancez jusqu’au bord et repérez au loin un énième balcon avec un chevalet de peintre sur lequel vous allez devoir sauter.

De là, avancez dans le couloir et brûlez la toile d’araignée pour accéder à une échelle. Plus bas, débarrassez-vous des Lémures qui envahissent la pièce et emparez-vous de la Balance d’Or de la Justice sur le sol.

Trouver la Plaque d’Or des Promesses

Retournez du côté de la Jetée du Clavitaire, mais plus à l’ouest, là où se trouve le Phare.

Montez tout en haut en commençant par l’échelle à gauche et poursuivez votre ascension en utilisant tous les moyens mis à votre disposition, jusqu’à atteindre une partie effondrée du mur du phare qui révélera le fragment de totem. Il ne vous reste plus qu’à récupérer la Plaque d’Or des Promesses sur une caisse en bois dans les escaliers.

A noter qu’en montant juste un peu plus haut, vous verrez un squelette gisant sur une plateforme en bois. Fouillez-le pour obtenir la Carte au Trésor : Le Butin du Capitaine Henqua.

Trouver les Flammes d’Or

Le dernier fragment de totem se cache sur la Folie de Castol, une île que vous avez l’occasion d’explorer durant la quête secondaire « Lumière précieuse ».

Avant toute chose, trouvez (ou retrouvez) le passage permettant d’aborder l’île par le nord. S’il s’agit de votre première visite, vous allez devoir faire face à des contrebandiers. Sinon, regardez à gauche et faufilez-vous dans l’ouverture creusée dans la roche.

De l’autre côté, grimpez à l’aide des différents rebords pour atteindre un nouveau campement de contrebandiers. Faites le ménage si nécessaire, sinon empruntez un passage à droite qui vous mènera tout droit aux Flammes d’Or.

Assembler le totem au camp

Maintenant que vous détenez tous les fragments de totem, voyagez jusqu’à n’importe quel camp et déposez tous les éléments à l’endroit prévu pour terminer la quête. Vous pouvez désormais profiter d’un totem actif vous octroyant des bonus uniques.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.