Nettoyer la propriété

Point de départ : La Pointe de l’Aigle – Nameho et Tamamu

Suivez le chemin en pente depuis la Pointe de l’Aigle pour croiser le chemin de Nameho et de Tamamu et acceptez de les aider pour obtenir cette quête.

Pour rejoindre la propriété de leurs parents, continuez sur ce même chemin descendant vers l’ouest et prenez le premier chemin bifurquant à droite, juste avant le Camp de la Pointe de l’Aigle visible de loin. Prenez garde aux onilotes qui tenteront de se mettre en travers de votre route, et avancez jusqu’à atteindre la Demeure Infectée sur votre gauche.

Fracassez la barricade et entrez à l’intérieur pour constater le triste sort des parents devenus des onilotes. Tuez-les sans réfléchir, puis retournez voir le frère et la sœur pour leur annoncer la nouvelle et en finir avec cette quête.

Récompense : EXP

A noter que vous devrez vous rendre à Tertiaire pour rendre cette quête si vous avez demandé à Nameho et Tamamu d’aller se réfugier là-bas lors du dialogue initial.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces.