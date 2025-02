Fuir l’île et rejoindre le port de Paradis

Échoué sur une plage suite au naufrage de votre navire, commencez par parler à Garryck, un autre survivant, pour qu’il se joigne à vous. Votre objectif ? Rejoindre le port de Paradis. Mais dans l’immédiat, il s’agit de trouver une arme et vous en trouverez justement une derrière le survivant, ainsi qu’une potion de soin.

Suivez alors la direction indiquée par votre boussole, brisez la barricade en bois à l’aide votre arme et poursuivez tout en découvrant différentes actions telles que grimper ou sauter.

A la sortie d’une grotte, vous apercevez alors le fort en flammes. Laissez-vous tomber plus bas et occupez-vous de vos premiers ennemis, des Xaurips. Passez ensuite sous l’arche, prenez garde aux pièges en les désarmant et montez l’échelle après avoir traversé le petit cours d’eau.

Une fois à Fort-Norois, sautez en contrebas et fouillez justement les lieux pour trouver quelques denrées mais aussi un bouclier ainsi qu’une Clé de l’Entrepôt, avant d’interagir avec le Pilier Éternel, puis continuez jusqu’à rejoindre l’extérieur.

Éliminez les Xaurips et passez par la grande porte devant vous. Le chemin vers l’extérieur étant bloqué par une barrière de ronces, il faut trouver un moyen de les brûler en vous dirigeant vers la porte à gauche. Vous rencontrez alors Ilora, une prisonnière, parlez-lui pour qu’elle vous demande de retrouver la clé de sa cellule. A noter que vous pouvez également choisir de la laisser croupir dans sa cellule, mais notez que ce ne sera pas son dernier mot pour autant… De plus, lui venir en aide vous permettra d’avoir un petit coup de pouce en retour sur la quête secondaire « Plan d’évasion » un peu plus tard dans le jeu.

L’autre porte étant verrouillée, passez par la gauche en escaladant les différentes plateformes en bois jusqu’à apercevoir sur une ouverture au sol, barricadée par des planches en bois. Mais avant toute chose, prenez le temps d’aller ramasser l’arc tout à gauche, ce qui vous permettra de viser la Colère de Magran pour la faire tomber sur les ronces juste en dessous et les enflammer.

Revenez sur vos pas pour vous laisser tomber dans le trou et y récupérer la Clé de la Prison de Fort-Norois afin de libérer Ilora. Vous y trouverez également un gros coffre rempli de butin, dont une nouvelle robe.

Sortez de la pièce et libérez Ilora pour qu’elle rejoigne votre groupe. Quoiqu’il en soit, revenez à l’endroit où se trouvait les ronces pour continuer. Occupez-vous des ennemis un peu plus bas, et contournez le fort par la gauche pour vous diriger vers la cascade et vous faufiler dans une grotte juste derrière. Ressortez de l’autre côté et sautez de pilier en pilier pour atteindre une autre grotte, en n’oubliant pas de ramasser l’épée qui traîne dans les parages.

Après avoir traversé la grotte, d’autres ennemis vous attendent vous permettant ainsi de découvrir les mécaniques de furtivité et d’assommement. A l’issue du combat, vous devriez atteindre le niveau 2 et pouvoir choisir votre première capacité. Ceci étant fait, remontez le chemin en prenant soin de fouiller un peu la zone avant d’atteindre une corniche en surplomb sur la mer. Un peu plus loin, dépouillez le cadavre de sa baguette et de son grimoire et servez-vous de la magie pour brûler les ronces qui vous barrent le passage.

Avancez, combattez les ennemis un peu plus bas et reprenez votre chemin en direction de votre marqueur. Traversez une grotte et suivez le chemin au bout duquel vous rencontrez l’Intendant Ralke.

Quoi que vous fassiez, il se montre hostile à votre égard, ce qui enclenche un combat contre lui. Esquivez ses attaques jusqu’à pouvoir riposter à votre tour, et veillez à ne pas rester dans le cercle rouge pour éviter son attaque de zone. La victoire en poche, vous obtenez un grand marteau et un document de quête « Réprimande d’un Officier Supérieur ». Avant de partir, fouillez la zone et récupérez le contenu du sarcophage.

Quittez les Ruines Croulantes par un passage menant à l’Adra qu’il faut examiner pour déclencher un nouveau dialogue. Reprenez votre route pour voir alors le navire de contrebande en ligne de mire et embarquez sans plus tarder après quelques lignes de dialogue. Cap vers Paradis pour découvrir « Un message venu de loin ».

